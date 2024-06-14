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AH股新聞

14/06/2024 15:36

【人行操作】人行：首筆科技創新貸款發放，近七千企業合資格領取

　　《經濟通通訊社１４日專訊》中國人民銀行今年４月聯合科技部等部門設立５０００億元（
人民幣．下同）科技創新和技術改造再貸款，其中１０００億元額度專門用於支持初創期、成長
期科技型中小企業首次貸款，激勵金融機構更大力度投早、投小、投硬科技。人行表示，近期已
與科技部按「創新積分制」評價，遴選了首批近７０００家符合條件的企業，向２１家全國性銀
行推送。各銀行速迅行動，已於近日發放首筆科技創新貸款，其他貸款將陸續投放。
　　人行又指，目前正與科技部組織開展第二批３２萬餘家科技型企業創新積分評價，遴選企業
名單推送給銀行。下一步，人行將繼續加強與科技部等部門的協同配合，優化創新積分評價指標
，強化政銀企對接，推動銀行用好用足科技創新和技術改造再貸款，將更多金融資源投向科技創
新領域，為加快發展新質生產力提供有力金融支持。
　　據人行此前介紹，本次５０００億元科技創新和技術改造再貸款利率１﹒７５％，期限１年
，可展期２次，每次展期期限１年。發放對象包括國家開發銀行、政策性銀行、國有商業銀行、
中國郵政儲蓄銀行、股份制商業銀行等２１家金融機構。金融機構根據企業申請，參考行業主管
部門提供的備選企業名單和項目清單，按照風險自負原則，自主決定是否發放貸款及發放貸款條
件。金融機構向人行申請再貸款，人行對貸款台帳進行審核，對於在備選企業名單或項目清單內
符合要求的貸款，按貸款本金的６０％向金融機構發放再貸款。（ｓｌ）

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