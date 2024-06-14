《Ａ股焦點》龍佰集團一度跌停，公司指或因歐洲加徵關稅超預期

《經濟通通訊社１４日專訊》全球產能最大鈦白粉生產商及中國最大鈦白粉出口企業龍佰集

團（深：００２６０１）股價今日早盤迅速跌停，收市仍跌約８﹒１％，報１８﹒６８元人民幣

，跌幅遠超其他鈦白粉生產企業安納達（深：００２１３６）、中核鈦白（深：００２１４５）

等。同時，鈦白粉市場今日沒有明顯變化，銳鈦型鈦白粉、氯化法鈦白粉現貨報價均與上一日持

平。

對於股價異動，內媒引述龍佰集團證券部人士回應稱，可能是受到近期歐洲關稅調整的影響

，強調公司自身並無其他應披露而未披露的情況。該人士還表示，針對此次關稅事件，暫時並無

單獨發布公告的計劃。



＊歐盟擬對龍佰集團加徵３９﹒７％反傾銷稅＊



浙商證券今日引述歐盟文件指出，本次針對中國鈦白粉反傾銷稅的初稿顯示，對龍佰集團及

其下公司加徵３９﹒７％關稅，對金星鈦業（中核鈦白）加徵１４﹒４％關稅，對合作名單公司

加徵３５％關稅，對其他公司加徵３９﹒７％關稅。浙商證券指，本次關稅政策超出市場預期，

市場預期約為１０％－２０％。

浙商證券並指，龍佰集團一年出口歐洲份額約為１５萬－２０萬噸，極端情況下損失歐洲市

場，預計公司利潤影響１﹒５億－２億元人民幣。不過，定期報告數據顯示，龍佰集團２０２３

年鈦白粉銷量近１１６萬噸，國外市場毛利率為２４﹒７６％，低於同期國內市場的

２８﹒７９％。加之公司近三年淨利潤最低值也超過３２億元人民幣，所以關稅事件對公司實際

影響較為有限。（ｓｌ）

