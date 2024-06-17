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AH股新聞

17/06/2024 08:42

【提振Ａ股】轉融券增令股市跌？中證監解畫：指數成分股調整導致

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》Ａ股市場持續低迷，滬綜指上周累跌
０﹒６％，屬連續第五個星期下跌，累計跌幅達３﹒８％。有自媒體稱「轉融通瘋狂報復，難怪
市場持續下跌，轉融通一天（６月１２日）新增近１﹒７億股」。中證監１６日晚間發布答記者
問稱，６月１２日轉融券出借數量有所增加，主要是由於指數成分股半年度調整導致轉融券「還
舊借新」，即收回被調出成分股等存量出借股份，同時出借新納入的成分股等。自媒體引用個別
交易日新增出借數據，忽略了存量收回、餘額減少的情況。
　　中證監進一步解釋指，從數據來看，６月１１日（周二）、６月１２日（周三）新增出借
２﹒８億股、１﹒７億股，同時收回８﹒６億股、０﹒５億股，兩天轉融券餘量實際累計淨減少
４﹒６億股，當周轉融券餘額下降５４億元，降幅１４％。
　
＊加強融券與轉融券逆周期調節＊
　
　　中證監表示，將堅持問題導向和目標導向，充分評估並完善融券與轉融券規則，加強融券與
轉融券逆周期調節。同時，將持續加大行為監管和穿透式監管力度，對大股東、相關機構通過多
層嵌套、融券「繞道」減持限售股等違法違規行為，依法嚴肅查處。
　
＊全市場轉融券餘額３４０億，今年以來最低＊
　
　　去年以來，針對市場對融券與轉融券問題的關切，中證監先後採取了禁止限售股出借、降低
轉融券效率、嚴禁利用融券實施變相Ｔ＋０交易等一系列措施。今年２月６日，中證監要求以當
日轉融券餘額為上限，暫停新增證券公司轉融券規模，該政策仍在嚴格執行，未發生變化。截至
６月１４日（周五），全市場轉融券餘額３４０億元人民幣，較２月６日政策發布時下降５３６
億元人民幣，降幅６１％，為今年以來最低水平，轉融券餘額佔Ａ股流通市值０﹒０５％。

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