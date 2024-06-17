【數據解讀】統計局：推動工業較快增長有利因素多，企業預期好

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華在國新辦發

布會表示，今年以來工業生產增長較快，轉型升級持續推進。下階段推動工業較快增長的有利因

素較多。一是企業生產預期較好。５月份ＰＭＩ中企業生產指數為５０﹒８％，繼續保持擴張；

企業生產經營活動預期指數為５４﹒３％，繼續保持在較高水平。二是企業效益持續改善。１－

４月份規模以上工業企業利潤同比增長４﹒３％，有利於企業增強生產動力。加上大規模設備更

新等政策逐步落實，效應逐步釋放，將為工業生產增添新的動力。



＊３Ｄ打印設備增長３６﹒３％，全集裝箱船產量增長１０４﹒９％＊



她指出，高技術製造業保持較快增長。５月份，規模以上高技術製造業增加值同比增長

１０％，其中電子及通信設備製造業增長１３﹒７％，信息化學品製造業增長１３﹒３％，航空

航天器及設備製造業增長８﹒４％，均保持較快增長。從產品看，集成電路產量增長１７﹒３％

，３Ｄ打印設備增長３６﹒３％，全集裝箱船產量增長１０４﹒９％。

此外，裝備製造業發揮「壓艙石」作用。５月份，規模以上裝備製造業增加值同比增長

７﹒５％，拉動全部規模以上工業增長２﹒６個百分點，對全部規模以上工業增長貢獻率為

４５﹒７％。其中，計算機通信和其他電子設備製造業增長１４﹒５％，鐵路船舶航空航天和其

他運輸設備製造業增長１１﹒８％，均保持兩位數增長。

設備製造行業生產快速增長。５月份，隨著大規模設備更新政策持續推進，帶動廣播電視設

備製造、通信設備製造等行業增加值同比分別增長３０﹒７％和１５﹒７％。

