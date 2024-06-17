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AH股新聞

17/06/2024 11:24

【數據解讀】統計局：高新產業增長、政策支撐，經濟有望回升向好

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》就二季度經濟運行情況，國家統計局新聞
發言人劉愛華在國新辦發布會表示，從下一階段各種因素來看，盡管外部環境複雜多變，國內經
濟也面臨一些困難和挑戰，但是經濟回升向好、長期向好的基本面沒有改變，從生產需求、政策
支撐等因素分析，經濟有望繼續延續回升向好的態勢。
　　她表示，首先從生產看，１－５月份高技術產業投資保持了兩位數增長，快於全部投資
７﹒５個百分點。現代化產業體系在加快建設，新質生產力培育成長，規模以上裝備製造業、高
技術製造業增加值增長快於全部規模以上工業，佔全部規模以上工業的比重達到３２﹒８％、
１５﹒５％。比如新能源汽車、太陽能電池、集成電路，都保持兩位數增長。
　　從需求方面看，國內需求有望繼續恢復。隨著促消費政策的落實落細和消費場景的創新拓展
，消費潛力有望進一步釋放。
　　投資方面，今年以來，各地區各部門加快項目開工建設，同時企業技術改造投入也在加大，
投資規模擴大結構優化。１－５月份，設備工器具購置投資同比增長１７﹒５％，製造業技術改
造投資增長１０﹒０％，都保持了比較快的增長。隨著「兩重」建設項目陸續下達開工，資金保
障力度加大，實物工作量加快形成，投資規模將繼續穩步擴大。

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