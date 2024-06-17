【數據解讀】統計局：設備更新政策帶動廣播電視設備製造增３１％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１７日北京專電》國家統計局新聞發言人劉愛華表示，大規

模設備更新和消費品以舊換新政策出台以來，在生產和投資消費各個領域實際上都有所體現。首

先，生產方面，５月份，大規模設備更新政策帶動廣播電視設備製造、通信設備製造行業增加值

同比分別增長３０﹒７％和１５﹒７％。

從產品看，農產品加工專用設備產量同比增長５３﹒６％，數控鍛壓設備同比增長

１７﹒２％，電子工業專用設備產量同比增長１１％。在投資方面，設備工器具投資繼續保持快

速增長，１－５月份，設備工器具購置投資同比增長１７﹒５％，增速比１－４月份提高０﹒３

個百分點，拉動全部投資增長２﹒１個百分點，佔全部投資的比重比去年同期提高１﹒６個百分

點。

消費方面，各地消費品以舊換新配套政策陸續落地，疊加「６１８」網購促銷，一定程度上

帶動本月家電、通訊器材和新能源汽車類商品銷售上漲。５月份，限額以上通訊器材類、家用電

器和音像器材類商品零售額同比分別增長１６﹒６％和１２﹒９％，增速分別比４月份加快

３﹒３和８﹒４個百分點。新能源汽車銷售實現較快增長，中國汽車流通協會數據顯示，５月份

，新能源乘用車交易量同比增長３８﹒４％。

