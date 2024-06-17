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17/06/2024 18:21

海信家電（００９２１）：斥２５﹒５億人幣認購永誠保險理財產品

　　《經濟通通訊社１７日專訊》海信家電（００９２１）（深：０００９２１）公布，於今年
３月１９日至６月１７日期間，公司及公司的非全資附屬公司空調營銷公司、古洛尼公司、海信
模具公司、科龍模具公司、冰箱營銷公司及容聲塑膠公司訂立永誠保險理財協議，以認購永誠保
險理財產品，認購金額為２５﹒５億元人民幣，相當於約２８﹒０６億港元。集團使用自有閒置
資金支付該等永誠保險理財協議下的認購金額。（ａｃ）
　
　

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