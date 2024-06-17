《國企紅籌》南航：５月客運運力投入按年升１１﹒６４％

《經濟通通訊社１７日專訊》南方航空（０１０５５）（滬：６０００２９）公布，

２０２４年５月，集團客運運力投入按年上升１１﹒６４％，其中國內按年下降２﹒５８％，地

區和國際分別按年上升４１﹒８３％和１０６﹒８８％；旅客周轉量按年上升２３﹒２１％，其

中國內、地區和國際分別按年上升９﹒０４％、４３﹒３９％和１１６﹒８１％；客座率為

８３﹒０６％，按年上升７﹒８０個百分點，其中國內、地區和國際分別按年上升８﹒９６、

０﹒８２和３﹒６８個百分點。

貨運方面，２０２４年５月貨運運力投入按年上升１０﹒９６％；貨郵周轉量按年上升

２１﹒５２％；貨郵載運率為５３﹒８３％，按年上升４﹒６８個百分點。

２０２４年５月，集團無新增主要航線。２０２４年５月，集團引進４架飛機（包含１架

Ｂ７８７－９飛機、１架ＡＲＪ２１飛機、１架Ａ３２１ＮＥＯ飛機和１架Ａ３２０ＮＥＯ飛機

），退出５架飛機（包含１架Ｅ１９０飛機、１架Ａ３２０飛機、１架Ｂ７３７－８００飛機和

２架Ｂ７３７－７００飛機）。截至２０２４年５月底，集團合計運營９１０架運輸飛機。

（ｂｎ）

