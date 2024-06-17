《國企紅籌》中煤能源：５月商品煤銷量升０﹒６％至２２９１萬噸

《經濟通通訊社１７日專訊》中煤能源（０１８９８）（滬：６０１８９８）公布，５月商
品煤產量按年升５﹒１％至１１６８萬噸，商品煤銷量按年升０﹒６％至２２９１萬噸。今年累
計商品煤產量按年跌１﹒２％至５４８９萬噸，累計商品煤銷量跌１１﹒２％至１﹒０９億噸。
（ｂｎ）
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17/06/2024 18:21
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品煤產量按年升５﹒１％至１１６８萬噸，商品煤銷量按年升０﹒６％至２２９１萬噸。今年累
計商品煤產量按年跌１﹒２％至５４８９萬噸，累計商品煤銷量跌１１﹒２％至１﹒０９億噸。
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