《國企紅籌》中國銀河：完成發行３０億人幣第四期短期融資券

《經濟通通訊社１７日專訊》中國銀河（０６８８１）（滬：６０１８８１）公布，公司已
於今日完成２０２４年度第四期短期融資券發行。本期融資券的發行規模為３０億元人民幣，面
值及發行價均為每單位１００元人民幣。本期融資券的期限為１２２天，最終票面利率為
１﹒９１％。本期融資券發行所募集的資金將用於補充公司流動資金。（ｂｎ）
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17/06/2024 17:47
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值及發行價均為每單位１００元人民幣。本期融資券的期限為１２２天，最終票面利率為
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