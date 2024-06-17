《神州頭條》財經報章頭版摘要：證監回應單日轉融券出借數量增加

《經濟通通訊１７日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



開創中國高質量發展新局面

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６月１６日出版的第１２期《求是》雜誌發表國家主席習近平的重要文章《開創我國高質量發展

新局面》。文章指，沒有堅實的物質技術基礎，就不可能全面建成社會主義現代化強國。在強國

建設、民族復興的新徵程，我們要堅定不移推動高質量發展。



中證監：加強融券與轉融券逆周期調節

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中證監新聞發言人１６日就融券與轉融券有關情況答記者問時表示，中證監將堅持問題導向和目

標導向，充分評估並完善融券與轉融券規則，加強融券與轉融券逆周期調節。同時，持續加大行

為監管和穿透式監管力度，對大股東、相關機構通過多層嵌套、融券「繞道」減持限售股等違法

違規行為，依法嚴肅查處。



利率處於較低水平，降息面臨雙重約束

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６月１７日，人行即將操作新一期中期借貸便利（ＭＬＦ），利率是否調整備受市場關注。業內

人士表示，利率下調仍有空間，但也面臨內外部約束。當前，貨幣政策仍有空間，但前期政策效

果還在顯現，人行會結合形勢變化繼續做好逆周期調節。





《上海證券報》



中證監回應單日轉融券出借數量增加

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中證監１６日以新聞發言人答記者問的方式回應了近日融券與轉融券有關情況。新聞發言人表示

，６月１２日轉融券出借數量有所增加，主要是由於指數成分股半年度調整導致轉融券「還舊借

新」，即收回被調出成分股等存量出借股份，同時出借新納入的成分股等。下一步，中證監將充

分評估並完善融券與轉融券規則，加強融券與轉融券逆周期調節。



浦江之畔迎來「陸家嘴時間」

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２０２４陸家嘴論壇將於６月１９日至２０日在上海舉行。作為中國金融改革發展的風向標和引

領者，自２００８年以來，這場金融盛會已成功舉辦十四屆，成為中國金融在世界舞台上的一張

響亮名片。



百餘位蘇滬浙上市公司董事長、投資人走進安慶

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６月１４日至１６日，由上海證券報、工商銀行江蘇省分行主辦，安慶市投資促進局協辦的蘇滬

浙上市公司走進安慶暨「百城萬家」併購行在安徽安慶舉辦。百餘位蘇滬浙上市公司高管、金融

投資機構代表走進安慶，實地調研產業園，與當地政企負責人座談交流，為安慶加快融入長三角

、實現「加速跑」建言獻策，助力賦能。





《證券時報》



開創中國高質量發展新局面

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６月１６日出版的第１２期《求是》雜誌發表國家主席習近平的重要文章《開創我國高質量發展

新局面》。文章指，沒有堅實的物質技術基礎，就不可能全面建成社會主義現代化強國。在強國

建設、民族復興的新徵程，我們要堅定不移推動高質量發展。



轉融券規模持續下降總體趨勢未改變

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近日有個別自媒體稱，「中證監網站（６月１２日）的轉融通信息顯示，轉融通新增轉融券近

１﹒７億股」，認為規模大幅增加，並將市場下跌歸因於此。中證監新聞發言人１６日表示，自

媒體引用個別交易日新增出借數據，忽略了存量收回、餘額減少的情況。轉融券規模持續下降總

體趨勢未有改變。



推進市場化轉型，超２００家城投公司更名

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近期，地方政府投融資平台公司市場化轉型熱度再起，焦點是由城投公司更名為產投公司。企查

查平台數據顯示，２０２３年９月以來，更名為「產業投資」的相關國有城投公司超過２００家

，較之前明顯增加。專家表示，城投公司紛紛更名展現出其在融資承壓下的求變決心，但要成功

實現轉型，還需要經歷把控項目質量、適應政策調控等一系列考驗。（ｌｃ）

