《鍾之日記》需求連月積弱，人行未為所動

《鍾之日記》６月１７日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



美聯儲官員表示今年將減息一次是合理預測，但要等到１２月，在減息預期持續放慢下，道

指連跌４日。恒指今早低開近百點，早段在觸及全日最低１７７５２點後掉頭向上，並一度重上

１８０００關，高見１８１２２。可惜高位缺乏承接，尾段轉跌，收報１７９３６，跌５點，主

板成交９６３億元。後市預料恒指維持在１８０００關附近反覆整固。



＊信貸數據差，人行仍未降息＊



人民銀行上周五（１４日）公布的新增社融信貸數據繼續亮紅燈，而今日國家統計局公布的

多項數據亦無太大驚喜，５月規模以上工業增加值同比增長５﹒６％，遜於預期；首５月全國固

定資產投資同比增４％，略遜預期的增４﹒２％；惟有５月社會消費品零售總額則優預期同比增

長３﹒７％，創三個月高點。

滬綜指今日又再苦守三千點，白酒股跌勢不改，資源股重挫，地產、金融股仍靠軟，總結而

言中字頭及大市值個股集體飄綠，大市僅靠半導體、汽車板塊支撐，導致兩市分化，滬綜指全日

跌０﹒５５％，報３０１５﹒８９點，深成指升０﹒３１％，創業板指則升０﹒８３％。

兩市全日成交７５１６億元人民幣，按日減少１１﹒４％。值得留意的是，外資上周連續五

日循陸股通淨流出Ａ股，累計淨流出規模超過２２５億元人民幣。

另外，人行仍保持政策定力，今日縮量續做１８２０億元人民幣ＭＬＦ操作，中標利率繼續

持平。

內地新增信貸社融數據表現不佳，《證券時報》發文引述「權威人士」分析稱，信貸數據持

續偏低，反映內地實際需求仍然不足，但同時亦反映中國鼓勵收回低效貸款再投放到新動能領域

，因此貨幣增速恐會有所放緩，並非人行主觀上想收緊信貸。



＊５１７新政未收效，內房感悲觀＊



儘管內地推出的「５１７」新政被視為救樓市大招，多數城市將首付比例下調至政策下限，

並取消房貸利率下限，可惜該月房地產行業相關數據並不亮眼，反映政策提振效果有限。今日國

家統計局公布，５月內地７０個大中城市商品住宅銷售價格環比下降、同比降幅略有擴大。據《

路透》測算發現，７０城樓價指數環比跌幅為九年半最大，同比跌幅為近九年最大。

統計局同日公布，首５月全國新建商品房銷售額３﹒６萬億元人民幣，同比降２７﹒９％，

其中住宅銷售額降幅達３０﹒５％。同期新建商品房銷售面積亦按年降２０﹒３％，其中住宅銷

售面積降２３﹒６％。

放大招收不到預期效果，今日內房股普遍下挫，雅居樂（０３３８３）大跌７％，融創中國

（０１９１８）挫６﹒３％，綠城中國（０３９００）跌４﹒６％，萬科企業（０２２０２）亦

跌逾４％，越秀地產（００１２３）跌近３﹒６％，龍湖（００９６０）全日收跌３﹒４％。



有研究機構為房策「護航」，中指研究院分析稱，綜合來看房地產市場情緒有所好轉，若核

心城市繼續從供需兩端優化政策，特別如北京能跟進「５１７」新政，或將進一步提振市場預期

。中指院料隨著房企年中業績衝刺，銷售規模按年降幅有望繼續收窄。

滙豐環球研究也發表報告，預期內地房地產銷售將逐漸復甦，較看好集中一線城市之內房開

發商。



＊內銀ＡＨ分化，人行促提高政治站位＊



內媒報道，人民銀行已向２１家全國性銀行印通知，明確保障性住房再貸款採取「先貸後借

」模式，按貸款本金的６０％向金融機構發放再貸款，每季度發放一次。人行此前公布的保障性

住房再貸款總規模為３０００億元人民幣，利率１﹒７５％，期限１年，可展期四次。

通知還稱，金融機構要提高政治站位，充分認識統籌消化存量房產和優化增量住房、推動抓緊

構建房地產發展新模式的重要意義，切實做好金融支持工作

人行促銀行放貸化解地方樓市風險，加上信貸數據走弱，Ａ場銀行股普遍下跌，惟Ｈ股個別

走，招行（０３９６８）漲１﹒８％，中行（０３９８８）升１﹒１％，建行（００９３９）升

０﹒６％，農行（０１２８８）升０﹒３％，交行（０３３２８）揚０﹒２％，工行

（０１３９８）跌０﹒２％。





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