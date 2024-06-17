《Ａ股焦點》茅台跌近１％曾刷年半低，市場憂茅台酒收藏品被拋售

《經濟通通訊社１７日專訊》內地中產市場消費不景氣，在黃牛對抗電商的催化劑下，引發

近日茅台酒批發價斷崖式下跌，飛天茅台５３度╱５００ｍｌ散裝價格已經跌穿２３００元（人

民幣．下同），二手市場人人自危，甚至有人將收藏的茅台酒釋放出市場。有內媒表示不少黃牛

暫時拒收茅台酒，有賣家直言「快虧倒閉了。」

股王貴州茅台（滬：６００５１９）現跌０﹒８％，報１５４３﹒２８元，盤中低見

１５１１﹒０１元，繼續刷新超過一年半新低；其他白酒股方面，岩石股份

（滬：６００６９６）挫３﹒２％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌２﹒１％，皇台酒業

（深：０００９９５）跌１﹒９％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌１﹒５％，洋河股份

（深：００２３０４）、五糧液（深：０００８５８）跌１﹒３１％，迎駕貢酒

（滬：６０３１９８）軟０﹒８％。



＊董事長赴港調研探索茅台出海＊



有分析認為，昔日最賺錢的房地產行業進入深度調整期，導致茅台需求量減少，消費者的消

費預期也在降低，與此同時社會上茅台庫存過多，加上收禮人群開始拋售，導致酒價進一步下跌

。

事實上，貴州茅台近年已觀察到消費趨勢變化，積極尋求轉型，包括和茶飲咖啡品牌聯乘，

及自設高端雪糕品牌等，另外尋求茅台「出海」也是一個選項。茅台微信公眾號近日發布消息指

出，茅台集團董事長張德芹近日率隊赴香港開展市場調研，進一步明確國際化戰略，堅定國際化

信心。

茅台價格遭遇近年來最嚴重的下跌壓力，被視為「茅台大好友」的知名投資者段永平亦坐不

住了。他發微博指：「市場還是那個市場，茅台還是那個茅台」，茅台碰上不好賣的時候，只是

被動地又多了一些年份酒而已（以後賺得更多），所以亦具備增值屬性。（ｅｙ）



