《Ａ股焦點》茅台跌近１％曾刷年半低，市場憂茅台酒收藏品被拋售

《經濟通通訊社１７日專訊》內地中產市場消費不景氣，在黃牛對抗電商的催化劑下，引發
近日茅台酒批發價斷崖式下跌，飛天茅台５３度╱５００ｍｌ散裝價格已經跌穿２３００元（人
民幣．下同），二手市場人人自危，甚至有人將收藏的茅台酒釋放出市場。有內媒表示不少黃牛
暫時拒收茅台酒，有賣家直言「快虧倒閉了。」
股王貴州茅台（滬：６００５１９）現跌０﹒８％，報１５４３﹒２８元，盤中低見
１５１１﹒０１元，繼續刷新超過一年半新低；其他白酒股方面，岩石股份
（滬：６００６９６）挫３﹒２％，山西汾酒（滬：６００８０９）跌２﹒１％，皇台酒業
（深：０００９９５）跌１﹒９％，舍得酒業（滬：６００７０２）跌１﹒５％，洋河股份
（深：００２３０４）、五糧液（深：０００８５８）跌１﹒３１％，迎駕貢酒
（滬：６０３１９８）軟０﹒８％。
＊董事長赴港調研探索茅台出海＊
有分析認為，昔日最賺錢的房地產行業進入深度調整期，導致茅台需求量減少，消費者的消
費預期也在降低，與此同時社會上茅台庫存過多，加上收禮人群開始拋售，導致酒價進一步下跌
。
事實上，貴州茅台近年已觀察到消費趨勢變化，積極尋求轉型，包括和茶飲咖啡品牌聯乘，
及自設高端雪糕品牌等，另外尋求茅台「出海」也是一個選項。茅台微信公眾號近日發布消息指
出，茅台集團董事長張德芹近日率隊赴香港開展市場調研，進一步明確國際化戰略，堅定國際化
信心。
茅台價格遭遇近年來最嚴重的下跌壓力，被視為「茅台大好友」的知名投資者段永平亦坐不
住了。他發微博指：「市場還是那個市場，茅台還是那個茅台」，茅台碰上不好賣的時候，只是
被動地又多了一些年份酒而已（以後賺得更多），所以亦具備增值屬性。（ｅｙ）
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