《Ａ股焦點》寧德全日升１﹒８％，內部員工：８９６非全員強制

《經濟通通訊社１７日專訊》今日有消息稱，寧德時代（深：３００７５０）向員工發出了
「奮鬥１００天」的號召，符合條件的員工從６月１２日起，施行「８９６」工作制，共奮鬥
１００天。有寧德時代內部員工表示確有此事，上周五部門開會口頭通知此事，並表示：「之前
是也要加班，但不強制到９點。」
另有知情者透露，該號召是針對一定級別以上員工，並非所有員工。寧德時代官方尚未就此
事作出回應，公司股價全日升１﹒８％。（ｒｙ）
《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對 教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇
17/06/2024 15:03
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「奮鬥１００天」的號召，符合條件的員工從６月１２日起，施行「８９６」工作制，共奮鬥
１００天。有寧德時代內部員工表示確有此事，上周五部門開會口頭通知此事，並表示：「之前
是也要加班，但不強制到９點。」
另有知情者透露，該號召是針對一定級別以上員工，並非所有員工。寧德時代官方尚未就此
事作出回應，公司股價全日升１﹒８％。（ｒｙ）
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