《中國要聞》中國ｖｉｖｏ據報擬售印度業務控股權予塔塔集團

《經濟通通訊社１７日專訊》印度媒體報道指，中國手機製造商ｖｉｖｏ印度公司，正在與
印度塔塔集團（Ｔａｔａ）洽談出售控股權事項，以符合印度政府的營運要求。雙方的洽談已進
入後期階段，ｖｉｖｏ印度公司希望塔塔提高收購價。
＊印方要求塔塔持有ｖｉｖｏ印度公司至少５１％股份＊
由於印度手機市場被中國手機品牌支配，印度政府希望新的舉措可增加印度企業在印度手機
市場的影響力，因此印度政府要求塔塔持有ｖｉｖｏ印度公司至少５１％的股份，並要求收購後
的合資企業由當地企業主導，經銷網也要本土化。
印度媒體去年６月報道，當地政府要求中國手機商尋找印度合作夥伴、任命印度籍人士擔任
高層，透過合資增加印度零配件在製造過程中的使用比例。今年４月，中國手機廠商Ｏｐｐｏ和
ｖｉｖｏ開始跟多家印度手機公司進行討論，為自家印度業務探索潛在的合作夥伴關係。
值得一提的是，ｖｉｖｏ於２０１４年進軍印度市場，隔年在印度建廠，至２０２１年產能
已達每年６０００萬部，但２０２２年起因涉嫌洗錢及逃避關稅而遭印度政府調查，導致
ｖｉｖｏ在印多個銀行帳戶和資產被凍結，儘管後來帳戶解凍，但公司被迫向印度政府支付高額
擔保金。（ｒｙ）
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