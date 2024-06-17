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AH股新聞

17/06/2024 10:26

《神州能源》統計局：５月發電量增速放緩，火電、核電由增轉降

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家統計局公布數據顯示，規上工業電力生產保持穩定。５月
份，規上工業發電量７１７９億千瓦時，同比增長２﹒３％，增速比４月份放緩０﹒８個百分點
；規上工業日均發電２３１﹒６億千瓦時。１－５月份，規上工業發電量３６５７０億千瓦時，
同比增長５﹒５％。
　　分品種看，５月份，規上工業火電、核電由增轉降，水電、太陽能發電增速加快，風電降幅
收窄。其中，規上工業火電同比下降４﹒３％，４月份為增長１﹒３％；規上工業水電增長
３８﹒６％，增速比４月份加快１７﹒６個百分點；規上工業核電下降２﹒４％，４月份為增長
５﹒９％；規上工業風電下降３﹒３％，降幅比４月份收窄５﹒１個百分點；規上工業太陽能發
電增長２９﹒１％，增速比４月份加快７﹒７個百分點。
　
＊天然氣產量增６﹒３％，進口增７﹒１％＊
　
　　另外，天然氣生產穩定增長，進口保持較快增長。５月份，規上工業天然氣產量２０３億立
方米，同比增長６﹒３％，增速比４月份加快３﹒１個百分點；日均產量６﹒５億立方米。進口
天然氣１１３３萬噸，同比增長７﹒１％。１－５月份，規上工業天然氣產量１０３３億立方米
，同比增長５﹒２％。進口天然氣５４２８萬噸，同比增長１７﹒４％。（ｒｙ）

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