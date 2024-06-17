《汽車新勢力》小鵬汽車總裁被傳辭職，王鳳英何小鵬齊出面否認

《經濟通通訊社１７日專訊》小鵬汽車（０９８６８）總裁王鳳英近日被傳請辭。針對此事
，王鳳英和ＣＥＯ何小鵬均予以否認。
王鳳英在朋友圈發文稱：「中國汽車行業愈來愈捲，從捲技術，捲配置，捲價格，一直到今
天開始「捲輿論」，各種亂象，各種造謠，作為３０年的老汽車人，我感到特別痛心。我們小鵬
汽車堅信ＡＩ將定義汽車，努力引領中國智能汽車的創新」。何小鵬也回應稱：「胡扯，我剛剛
在美國還和鳳英聊這個笑話」。（ｃｔ）
《說說心理話》與你分享遭遇欺凌該如何應對 教你兩個方法輕易彈走負面情緒► 即睇
17/06/2024 11:04
《經濟通通訊社１７日專訊》小鵬汽車（０９８６８）總裁王鳳英近日被傳請辭。針對此事
，王鳳英和ＣＥＯ何小鵬均予以否認。
王鳳英在朋友圈發文稱：「中國汽車行業愈來愈捲，從捲技術，捲配置，捲價格，一直到今
天開始「捲輿論」，各種亂象，各種造謠，作為３０年的老汽車人，我感到特別痛心。我們小鵬
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在美國還和鳳英聊這個笑話」。（ｃｔ）
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