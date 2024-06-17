《Ａ股行情》滬綜指低開０﹒４９％，信貸數據疲弱人行未急於降息

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行上周五（１４日）公布的新增社融信貸數據繼續亮紅

燈，加上一連串５月重磅經濟數據即將公布，但人行仍保持政策定力，今日縮量續做１８２０億

元（人民幣．下同）１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操作，中標利率繼續持平。

受數據衝擊，滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒４９％，報３０１７﹒７２點，深成指低

開０﹒４６％，創業板指低開０﹒５８％，大部分行業板塊走低，金融股領跌。

人民銀行公布，截至５月底廣義貨幣（Ｍ２）餘額同比增長７％，增速續創有數據來新低，

５月人民幣貸款增量約９５００億元，低於市場預期的１２５５０億元，至於同月社融增量為

２﹒０７萬億元，同樣低於市場預期的２﹒２萬億元。

《證券時報》發文引述「權威人士」分析稱，信貸數據持續偏低，反映內地實際需求仍然不

足，但同時亦反映中國鼓勵收回低效貸款再投放到新動能領域，因此貨幣增速恐會有所放緩，並

非人行主觀上想收緊信貸；至於５月份Ｍ２增速減慢，「權威人士」指，禁止「手工補息」令存

款吸引力下降，資金轉移到回報率較高的理財產品等，特別國債收益率較高吸引企業存款，亦對

Ｍ２帶來一定影響。

據內媒報道，人民銀行已向２１家全國性銀行印發通知，明確保障性住房再貸款採取「先貸

後借」模式，按貸款本金的６０％向金融機構發放再貸款，每季度發放一次。人行此前公布的保

障性住房再貸款總規模為３０００億元，利率１﹒７５％，期限１年，可展期四次。

據《路透》報道，總部位於德國的寶馬集團與中國民營車企長城汽車（０２３３３）

（滬：６０１６３３）合資生產的寶馬純電動Ｍｉｎｉ，可能會面臨最高的３８﹒１％的加徵關

稅幅度。

Ａ股下行壓力漸增，有分析猜測市場下跌源自「轉融通瘋狂報復沽出」。中證監發布答記者

問稱，６月１２日轉融券出借數量有所增加，主要是由於指數成分股半年度調整導致轉融券「還

舊借新」，即收回被調出成分股等存量出借股份，同時出借新納入的成分股等。（ｅｙ）

