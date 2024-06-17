《Ａ股行情》滬指半日跌０﹒５％三千關再遭考驗，多項經濟數據弱

《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行上周五（１４日）公布的新增社融信貸數據繼續亮紅

燈，而今日國家統計局公布的多項數據亦無太大驚喜，５月規模以上工業增加值同比增長

５﹒６％，遜於預期；首５月全國固定資產投資同比增４％，略遜預期的增４﹒２％；惟有５月

社會消費品零售總額則優預期同比增長３﹒７％，創三個月高點。

滬綜指今早又再苦守三千點，白酒股跌勢不改，地產、金融股仍靠軟，大市僅靠半導體、汽

車板塊支撐，滬綜指半日跌０﹒５１％，報３０１７﹒１２點，深成指升０﹒３７％，創業板指

則升０﹒８％。兩市半日成交４９０１億元（人民幣．下同），較上日（１４日）同時段成交增

３﹒２％。值得留意的是，外資上周連續五日循陸股通淨流出Ａ股，累計淨流出規模超過２２５

億元。

另外，人行仍保持政策定力，今日縮量續做１８２０億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操

作，中標利率繼續持平。

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，５月經濟運行總體平穩，主要指標有所回升，新動能較

快成長，但也要看到當前外部環境複雜嚴峻，國內有效需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨

諸多困難挑戰。

至於新增信貸社融數據表現不佳，《證券時報》發文引述「權威人士」分析稱，信貸數據持

續偏低，反映內地實際需求仍然不足，但同時亦反映中國鼓勵收回低效貸款再投放到新動能領域

，因此貨幣增速恐會有所放緩，並非人行主觀上想收緊信貸。



＊銀行股集體跌，人行促放貸支持回購存量房＊



據內媒報道，人民銀行已向２１家全國性銀行印發《關於設立保障性住房再貸款有關事宜的

通知》，明確保障性住房再貸款採取「先貸後借」模式，按貸款本金的６０％向金融機構發放再

貸款，每季度發放一次。

人行促銀行放貸支持地方收購存量房，加上信貸數據走弱，銀行股顯著下跌，農業銀行

（滬：６０１２８８）跌２﹒１％，中國銀行（滬：６０１９８８）、工商銀行

（滬：６０１３９８）跌１﹒１％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒８％，郵儲銀行

（滬：６０１６５８）軟０﹒２％，惟交通銀行（滬：６０１３２８）升０﹒９％。



＊內地樓價續顯跌，萬科Ａ挫３％＊



國家統計局公布，內地首５月房地產開發投資同比下降１０﹒１％，跌幅較首４月的下降

９﹒８％，再擴大０﹒３個百分點。不過，銷售見改善，首５月新建商品房銷售額同比下降

２７﹒９％，降幅較首４月的下降２８﹒３％略為收窄０﹒４個百分點。

另路透測算，５月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌３﹒９％，為２０１５年６

月以來最大跌幅；５月環比跌０﹒７％，跌幅為２０１４年１０月以來最大。

房地產市場數據表現不理想，地產股走低，綠地控股（滬：６００６０６）挫３﹒１％，萬

科Ａ（深：０００００２）跌３％，招商蛇口（深：００１９７９）走低２﹒８％，保利發展

（滬：６０００４８）跌２﹒６％，新城控股（滬：６０１１５５）跌１﹒４％。（ｅｙ）

