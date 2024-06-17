《Ａ股行情》滬指收跌０﹒５５％中字頭領跌，５月工業固投遜預期

《經濟通通訊社１７日報道》人民銀行上周五（１４日）公布的新增社融信貸數據繼續亮紅

燈，而今日國家統計局公布的多項數據亦無太大驚喜，５月規模以上工業增加值同比增長

５﹒６％，遜於預期；首５月全國固定資產投資同比增４％，略遜預期的增４﹒２％；惟有５月

社會消費品零售總額則優預期同比增長３﹒７％，創三個月高點。

滬綜指今日又再苦守三千點，白酒股跌勢不改，資源股重挫，地產、金融股仍靠軟，總結而

言中字頭及大市值個股集體飄綠，大市僅靠半導體、汽車板塊支撐，導致兩市分化，滬綜指全日

跌０﹒５５％，報３０１５﹒８９點，深成指升０﹒３１％，創業板指則升０﹒８３％。

兩市全日成交７５１６億元（人民幣．下同），按日減少１１﹒４％。值得留意的是，外資

上周連續五日循陸股通淨流出Ａ股，累計淨流出規模超過２２５億元。

另外，人行仍保持政策定力，今日縮量續做１８２０億元１年期中期借貸便利（ＭＬＦ）操

作，中標利率繼續持平。

國家統計局新聞發言人劉愛華表示，５月經濟運行總體平穩，主要指標有所回升，新動能較

快成長，但也要看到當前外部環境複雜嚴峻，國內有效需求依然不足，經濟持續回升向好仍面臨

諸多困難挑戰。

至於新增信貸社融數據表現不佳，《證券時報》發文引述「權威人士」分析稱，信貸數據持

續偏低，反映內地實際需求仍然不足，但同時亦反映中國鼓勵收回低效貸款再投放到新動能領域

，因此貨幣增速恐會有所放緩，並非人行主觀上想收緊信貸。



＊茅台續跌，打響酒價保衛戰＊



中字頭今日跌幅顯著，資源、航運方面領跌，中煤能源（滬：６０１８９８）跌３﹒８％，

中信金屬（滬：６０１０６１）走低３﹒３％，中國鋁業（滬：６０１６００）、中遠海能

（滬：６０００２６）跌３﹒１％，中材國際（滬：６００９７０）、中國石化

（滬：６０００２８）跌２﹒６％，中國出版（滬：６０１９４９）跌２﹒５％，中國外運

（滬：６０１５９８）貶２﹒３％，中國中車（滬：６０１７６６）跌２％，中國石油

（滬：６０１８５７）滑１﹒８％。

近日茅台酒批發價斷崖式下跌，飛天茅台５３度╱５００ｍｌ散裝價格已經跌穿２３００元

（人民幣．下同），二手市場人人自危，甚至有人將收藏的茅台酒釋放出市場。據報近日有部分

省區召開茅台經銷商聯誼會，號召經銷商不要低價跟風，團結一心共同維護市場。股王貴州茅台

（滬：６００５１９）全日跌近０﹒９％，報１５４３﹒２８元，盤中低見１５１１﹒０１元，

繼續刷新超過一年半新低。



＊５１７新政難救，地產股很悲觀＊



內媒報道，人民銀行已向２１家全國性銀行印通知，明確保障性住房再貸款採取「先貸後借

」模式，按貸款本金的６０％向金融機構發放再貸款，每季度發放一次。人行促銀行放貸支持地

方收購存量房，加上信貸數據走弱，銀行股顯著下跌，農業銀行（滬：６０１２８８）跌

１﹒９％，工商銀行（滬：６０１３９８）跌１﹒３％，中國銀行（滬：６０１９８８）走低

１﹒１％，建設銀行（滬：６０１９３９）跌０﹒８％，郵儲銀行（滬：６０１６５８）軟

０﹒４％，惟交通銀行（滬：６０１３２８）升１％。

盡管內地推出的「５１７」新政被視為救樓市大招，多數城市首付比例將下調至政策下限，

並取消房貸利率下限。然而統計數據顯示５月７０個大中城市新建商品住宅價格指數同比跌

３﹒９％，為２０１５年６月以來最大跌幅；５月環比跌０﹒７％，跌幅為２０１４年１０月以

來最大。地產股悲觀情緒湧現，萬科Ａ（深：０００００２）插水３﹒７％，綠地控股

（滬：６００６０６）挫３﹒１％，招商蛇口（深：００１９７９）走低２﹒８％，新城控股

（滬：６０１１５５）跌２﹒４％，保利發展（滬：６０００４８）跌２％。（ｅｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００指數 ３５３６﹒２０ －０﹒１５

上證綜合指數 ３０１５﹒８９ －０﹒５５ ３３８１﹒４７

上證Ａ股指數 ３１６１﹒５１ －０﹒５６

深證成份指數 ９２８１﹒２５ ＋０﹒３１ ４１３４﹒６０

深圳創業板指數 １８０６﹒１９ ＋０﹒８３

上證Ｂ股指數 ２３３﹒２４ －１﹒６０ １﹒１１

深證Ｂ股指數 １１１９﹒０７ ＋０﹒１９ ０﹒６０

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