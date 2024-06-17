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AH股新聞

17/06/2024 13:58

《Ａ股焦點》國藥股份跌１％，央企領導調整，白忠泉任母企董事長

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國務院國資委在６月１４日對１２戶央企２１名領導人系統性
調整。中國醫藥集團有限公司原黨委書記、董事長劉敬楨調任中國物流集團有限公司黨委書記、
董事長。
白忠泉接任醫藥集團黨委書記、董事長職位。就任新職前，白忠泉任中國電氣裝備集團有限公司
黨委書記、黨委常委、董事長、董事職務。
　　國藥集團擁有１７００多家成員企業，旗下上市公司分為：國藥控股（０１０９９）、國藥
一致（深：００００２８）、國藥股份（滬：６００５１１）三大醫藥流通類上市公司，中國中
藥（００５７０）、太極集團（滬：６００１２９）兩大中藥上市公司，天壇生物
（滬：６００１６１）、衛光生物（深：００２８８０）兩大血製品公司，以及化藥工業龍頭上
市公司國藥現代（滬：６００４２０），和體外診斷龍頭上市公司九強生物
（深：３００４０６）　。
　　國藥系升跌互見，國藥一致升０﹒０３％、國藥股份跌１％，太極集團升近２％，天壇生物
升０﹒７％，衛光生物升０﹒４％，國藥現代跌０﹒２％，九強生物漲２％。港股國藥控股跌
１﹒８％。（ｃｔ）

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