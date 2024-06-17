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AH股新聞

17/06/2024 09:37

【數據解讀】官媒引權威人士：人行回收低效貸款再投放非收緊信貸

　　《經濟通通訊社１７日專訊》人民銀行上周五（１４日）公布的新增社融信貸數據繼續亮紅
燈，截至５月底廣義貨幣（Ｍ２）餘額同比增長７％，增速續創有數據來新低，５月人民幣貸款
增量約９５００億元（人民幣．下同），低於市場預期的１２５５０億元，５月社融增量為
２﹒０７萬億元，同樣低於市場預期的２﹒２萬億元。
　　內地《證券時報》發文引述「權威人士」分析稱，信貸數據持續偏低，反映內地實際需求仍
然不足，居民貸款需求不振主要源於房地產市場正在調整，個人消費信心也貧乏。不過報道又強
調，中國將更加注重盤活存量資金，將低效貸款收回來投放到新動能領域，此舉可能不會體現為
貸款增量，貨幣增速恐會有所放緩，這將是中國未來的政策調控方向，而非人行主觀上想收緊信
貸。
　　至於５月份Ｍ２增速減慢，該「權威人士」指出，禁止「手工補息」令存款吸引力下降，資
金轉移到回報率較高的理財產品等，特別國債收益率較高吸引企業存款，亦對Ｍ２帶來一定影響
。報道引述民生銀行首席經濟學家溫彬提到，部分資金從存款分流到理財產品後，不再納入Ｍ２
統計，但實體經濟的資金供應沒有改變，金融對實體經濟的支持力度和效率更高。（ｅｙ）

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