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AH股新聞

17/06/2024 10:54

《中國要聞》廣東梅州暴雨錄有記錄以來最大洪水，近１４萬戶停電

　　《經濟通通訊社１７日專訊》廣東持續暴雨，其中梅州成「重災區」，部分低窪地帶水浸嚴
重，截至今早全市錄得１３７９６９戶停電，惟部分鎮村處於失聯狀態，無法統計。韓江昨深夜
形成今年第４號洪水，流經龍岩武平、梅州蕉嶺的松源河、石窟河發生有實測資料以來最大洪水
，水位和流量均超過１９８３年同樣發生在６月１６日的大洪水。
　　梅州市三防指揮部今早９時將防汛Ⅱ級應急響應提升為Ⅰ級，韓江三河壩站（梅州市大埔縣
三河鎮）水位今晨５時漲至４６﹒１１米，超出警戒水位４﹒１１米。高陂鎮八字碼頭淹浸
６﹒５米左右，沿江二路淹浸５﹒５米左右。
　
＊廣東防汛應急響應提升至３級＊
　
　　同時，廣東省防旱防風總指揮部今早１０時將防汛４級應急響應提升至３級，指當前廣東省
江河洪水繼續上漲，部分山區土壤含水量高度飽和，安全風險進一步增大。
　　廣東省氣象部門指出，根據氣象監測，昨早９時到今早９時的２４小時內，全省有１２個鎮
街錄得超過２５０毫米的特大暴雨，有４３個鎮街錄得１００毫米－２５０毫米的大暴雨，有
１４２個鎮街錄得５０毫米－１００毫米的暴雨，有３３９個鎮街錄得２５毫米－５０毫米的大
雨。
　　其中，雨量最大的是梅州平遠縣泗水鎮，達３６３﹒１毫米，其次是汕尾海豐縣梅隴鎮
２５２﹒９毫米、清遠連州市大路邊鎮１９９﹒６毫米、深圳深汕特別合作區赤石鎮１９１﹒３
毫米、惠州惠東縣鐵湧鎮１６６﹒７毫米。氣象部門呼籲，近期持續降水，土壤水份飽和，地質
災害風險較高，不要前往山谷坡地、河灘等高風險區域。（ｓｌ）
　
　

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