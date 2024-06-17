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AH股新聞

17/06/2024 15:10

《中國要聞》廣東市監局禁售「金融茶」，出台茶葉價格「九不得」

　　《經濟通通訊社１７日專訊》廣東省市場監管局發布關於規範茶葉市場價格行為的通告，嚴
禁以「金融茶」、「理財茶」等名義違法炒作銷售茶葉。據了解，這是針對內地規模最大的茶葉
集散地之一廣州市芳村茶葉市場的「金融茶」爆雷事件。
　　「金融茶」即是將茶葉（多數是普洱茶）作為金融投資產品。一些茶企打著銷售「高端茶葉
」的名義，向茶商承諾一定期限之後會以本金加利息回購，誘騙茶商入手這些「具升值空間」的
茶葉。其中位於芳村的廣州昌世茶茶業公司去年下半年就以這種手法，將其茶葉價格在兩個月內
由每提（每提７片、每片３５７克）３萬元（人民幣．下同）左右哄炒至最高７萬多元，然後在
吸引更多茶商入局後停止回購。最後這些「天價茶」無人接盤，由５萬多元崩跌至兩三千元，五
百多名茶商逾５億元「投資」血本無歸。
　　通告明確指出茶葉價格「九不得」：經營者定價不得違反公平、合法、誠實信用、質價相符
的原則；不得違反明碼標價規定；不得哄抬價格；不得發布不真實的市場價格信息；不得串通漲
價；不得價格欺詐；不得採用非法手段變相提高價格；不得虛假宣傳；不得仿冒混淆。
　　廣東省市場監管局表示，茶葉相關經營者及行業協會要逐一對照「九不得」要求，深入開展
自查自糾，加強價格自律，讓茶葉價格回歸價值本身。廣東省各級市場監管部門將加大執法力度
，依法從嚴查處違法違規炒作銷售茶葉行為，對情節惡劣的典型案件將依法從重處罰並公開曝光
，涉嫌犯罪的依法移送司法機關。（ｓｌ）

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