《神州債市》粵農商行認購特別國債，全國首筆銀行間櫃台業務

《經濟通通訊社１７日專訊》據《財聯社》引述人民銀行廣東省分行報道，肇慶四會農商銀
行通過興業銀行（滬：６０１１６６）肇慶分行櫃台債券渠道，成功認購２０年期超長期特別國
債（「２４特別國債０２」）１０００萬元人民幣，是超長期特別國債面向個人投資者開售後，
全國首筆金融機構投資銀行間超長期特別國債櫃台業務。（ｓｌ）
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17/06/2024 17:28
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行通過興業銀行（滬：６０１１６６）肇慶分行櫃台債券渠道，成功認購２０年期超長期特別國
債（「２４特別國債０２」）１０００萬元人民幣，是超長期特別國債面向個人投資者開售後，
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