  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
消委會報告
etnet專輯
AH股新聞

17/06/2024 17:28

《神州債市》粵農商行認購特別國債，全國首筆銀行間櫃台業務

　　《經濟通通訊社１７日專訊》據《財聯社》引述人民銀行廣東省分行報道，肇慶四會農商銀
行通過興業銀行（滬：６０１１６６）肇慶分行櫃台債券渠道，成功認購２０年期超長期特別國
債（「２４特別國債０２」）１０００萬元人民幣，是超長期特別國債面向個人投資者開售後，
全國首筆金融機構投資銀行間超長期特別國債櫃台業務。（ｓｌ）

【你點睇】京港滬港高鐵動臥首發運行，「夕發朝至」模式讓車程縮短近半，你會否考慮乘搭？► 立即投票

返回AH股新聞

上一篇新聞︰17/06/2024 17:51  《神州債市》人行：５月末境外機構持銀行間市場債券４﹒２２萬億

下一篇新聞︰17/06/2024 17:20  【聚焦人幣】外匯局：５月銀行結售匯逆差收窄至１５９億美元

其他AH股新聞
More

17/06/2024 17:58  《滬╱深股通》貴州茅台為滬股通十大成交活躍股榜首

17/06/2024 17:15  《中國要聞》上海浦東機場單日國際客流破１０萬人次，刷四年紀錄

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

日本利率先禮後兵

16/06/2024 14:00

貨幣攻略

美國退化成大清帝國？

14/06/2024 08:00

大國博弈

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金