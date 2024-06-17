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AH股新聞

17/06/2024 17:20

【聚焦人幣】外匯局：５月銀行結售匯逆差收窄至１５９億美元

　　《經濟通通訊社１７日專訊》國家外匯管理局公布，２０２４年５月，銀行結匯１２５０５
億元人民幣，售匯１３６３８億元人民幣。１－５月，銀行累計結匯６３３５４億元人民幣，累
計售匯６８９５０億元人民幣。
　　按美元計值，５月銀行結匯１７６０億美元，售匯１９１９億美元。１－５月，銀行累計結
匯８９１９億美元，累計售匯９７０７億美元。根據計算，５月銀行結售匯逆差１５９億美元，
上月為逆差３８１億美元；１－５月銀行結售匯逆差７８８億美元。
　　５月，銀行代客涉外收入４１５５７億元人民幣，對外付款４１５７５億元人民幣。１－５
月，銀行代客累計涉外收入２０１４０６億元人民幣，累計對外付款２０３９１４億元人民幣。
　　按美元計值，５月銀行代客涉外收入５８４８億美元，對外付款５８５１億美元。１－５月
，銀行代客累計涉外收入２８３５５億美元，累計對外付款２８７０９億美元。
　
＊５月外資淨買入境內債券３２０億美元，環比增８６％＊
　
　　國家外匯管理局副局長、新聞發言人王春英表示，５月中國跨境資金流動趨向均衡，外匯市
場運行總體平穩。當月企業、個人等非銀行部門跨境收入和支出規模相當，呈現基本平衡，跨境
資金流動形勢顯著向好；市場預期保持平穩，外匯交易理性有序，結售匯逆差明顯收窄，外匯市
場供求狀況進一步改善。
　　王春英又指出，在中國外貿發展態勢持續向好的支撐下，５月貨物貿易項下跨境資金淨流入
同比和環比分別增長２３％和７６％，淨流入規模創２０２３年下半年以來單月新高，持續發揮
穩定跨境資金流動的基本盤作用。同時，外資配置人民幣資產意願較強，５月淨買入境內債券
３２０億美元，環比增長８６％，處於歷史較高水平。此外，境內主體對外各類投資更加平穩有
序。（ｓｌ）

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