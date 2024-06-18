《駐京專電》首５月北京住宅銷售面積降１６％，消費零售轉增１％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京巿統計局發布，１－５月，北京巿房
屋施工面積１０５８０﹒９萬平方米，同比下降９﹒８％，其中住宅施工面積５２７０萬平方米
，下降８﹒９％。商品房銷售面積３７３﹒８萬平方米，同比下降１３﹒５％，其中住宅銷售面
積２６２﹒７萬平方米，下降１６﹒３％。
＊首５月社會消費品零售總額增１％，由降轉增＊
１－５月，北京巿市場總消費額同比增長５％。其中，服務性消費額增長９％；實現社會消
費品零售總額５７６９﹒５億元，在「６１８」促銷活動提前帶動下，由降轉增，增長１％。社
會消費品零售總額中，限額以上批發和零售業、住宿和餐飲業企業實現網上零售額２０６４﹒４
億元，增長５﹒４％，比１－４月提高４﹒１個百分點；按消費形態分，餐飲收入５３０﹒７億
元，下降２﹒７％，商品零售５２３８﹒８億元，增長１﹒４％；主要商品類別中，金銀珠寶類
、體育娛樂用品類和通訊器材類商品零售額分別增長２７﹒４％、１６﹒７％和１１﹒３％，汽
車類商品零售額增長０﹒２％，其中新能源汽車增長３０﹒９％。
＊首５月ＣＰＩ同比增０﹒１％，ＰＰＩ降１﹒１％
１－５月，北京巿居民消費價格同比上漲０﹒１％。其中，食品價格下降４﹒３％，非食品
價格上漲０﹒９％，消費品價格下降１﹒０％，服務價格上漲１﹒４％。構成ＣＰＩ的八大類商
品和服務價格“四升三平一降”：教育文化娛樂、其他用品及服務、衣著、生活用品及服務價格
同比分別上漲５﹒５％、４﹒０％、０﹒３％和０﹒３％，居住、交通通信、醫療保健價格同比
持平，食品煙酒價格同比下降２﹒５％。５月份，居民消費價格同比下降０﹒１％，環比下降
０﹒４％。
１－５月，北京巿工業生產者出廠價格同比下降１﹒１％，購進價格同比下降０﹒８％。５
月份，工業生產者出廠價格同比下降１﹒３％，環比下降０﹒５％；購進價格同比下降０﹒１％
，環比下降０﹒１％。
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