《駐京專電》發改委：今夏電力保供，要充分考慮巨大消暑降溫需求

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家發改委新聞發言人李超表示，據國家

氣候中心預計，今年迎峰度夏期間，全國大部分地區氣溫較常年同期偏高；特別是今年華東、南

方地區入夏較早，部分地區可能發生強度較大的高溫天氣過程。今年夏季高峰電力保供，必須充

分考慮極端天氣事件影響和巨大的消暑降溫用電需求，持續動態研判形勢，做好充足的準備工作

。



＊保障發電用煤用氣需求，加強跨省區電力調度＊



截至目前，全國發電裝機保持較快增長，統調電廠存煤１﹒９８億噸，水電來水蓄水形勢好

於去年同期。李超表示，發改委將加強燃料供應協調保障，重點抓好煤炭穩產穩供，保障重點地

區發電用煤用氣需求；同時，抓緊補強局域電網、城中村老舊配電網等供電薄弱環節。第二，抓

頂峰能力。迎峰度夏能源保供，要著力提升重點地區和重點時段用電頂峰的發電能力。同時，結

合各類電源出力特性，推動水、核、風、光、火等各類電源多發滿發和儲能設施的科學充分調用

，發揮頂峰支撐作用。第三，抓電力調配。加強跨省區電力調度，利用各地用電負荷特性差異，

積極通過電力中長期合同、現貨市場等市場化方式，開展跨省跨區余缺互濟，必要時通過應急調

度有效解決突出矛盾和問題。第四，提升需求側管理水平。

