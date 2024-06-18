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AH股新聞

18/06/2024 11:34

《駐京專電》發改委：抓緊出台電解鋁、數據中心等降碳專項計劃

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》國家發改委新聞發言人李超表示，發改委
正抓緊出台電解鋁、數據中心、煤電低碳化改造和建設等其他重點行業節能降碳專項行動計劃。
此外，還將深入開展重點用能單位能效診斷，大力推動節能降碳改造和用能設備更新，持續推進
工業、建築、交通等重點領域節能降碳工作。
　　她指出，深挖重點行業潛力。鋼鐵、煉油、合成氨、水泥等行業是國民經濟的重要產業，也
是能源消耗和二氧化碳排放的重點行業。據有關方面初步測算，４個行業能耗和碳排放分別佔全
國總量的２０％和３０％左右，而且有１５％的粗鋼產能、１５％的煉油產能、１１％的合成氨
產能、１６％的水泥產能能效尚未達到基准水平，這些行業的節能降碳潛力巨大。國家發展改革
委會同有關部門出台了４個行業節能降碳專項行動計劃，明確了具體目標和實施路徑。
　　此外，研究修訂《固定資產投資項目節能審查辦法》，建立節能審查權限動態調整機制。加
強重點用能單位節能管理，依法依規強化節能監察。深入實施「十四五」百項節能降碳標準提升
行動，加快制定、修訂一批強制性節能國家標準。

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