《駐京專電》北京首５月工業增加值增７﹒３％，固定投資增１１％

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１８日北京專電》北京市統計局發布的數據顯示，１－５月
，北京巿經濟延續恢復態勢，生產平穩增長，需求持續恢復，價格穩定運行。１－５月，北京巿
規模以上工業增加值按可比價格計算，同比增長７﹒３％。
重點行業中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長２０﹒３％，汽車製造業增長
１７﹒５％，電力、熱力生產和供應業增長８﹒８％，醫藥製造業增長２﹒９％。規模以上工業
出口交貨值增長１９﹒１％，其中，計算機、通信和其他電子設備製造業增長近３成，五大裝備
製造業［１］增長超１成。部分高端或新興領域產品產量快速增長，新能源汽車、工業機器人、
風力發電機組和智能手機產量分別增長３﹒１倍、１倍、６３﹒８％和２２﹒４％。
＊首５月北京巿固定資產投資同比增長１１％＊
１－５月，北京巿固定資產投資（不含農戶）同比增長１１﹒１％，有效投資持續擴大，反
映企業擴大生產能力的設備購置投資增長６６﹒２％，反映實物工作量的建築安裝工程投資增長
４﹒５％。分領域看，製造業投資增長３４﹒７％，基礎設施投資增長１０﹒７％，房地產開發
投資下降０﹒７％。分產業看，第一產業投資下降２２﹒３％，第二產業投資增長２８﹒３％，
第三產業投資增長９﹒３％。高技術產業投資快速增長，高技術製造業投資增長４９﹒６％，其
中計算機、通信和其他電子設備製造業投資增長６６﹒１％；高技術服務業投資增長４６﹒７％
，其中信息服務投資增長５４﹒３％，研發與設計服務投資增長７６﹒７％。
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