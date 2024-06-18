《新股上市》畢馬威：上半年全球新股集資額跌兩成，香港跌３５％

《經濟通通訊社１８日專訊》畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀

表示，２０２４年上半年全球ＩＰＯ集資總額達５１６億美元，交易總數為５１３宗，集資額及

數量均按年減少約２０％。紐約證券交易所和納斯達克的ＩＰＯ躋身全球ＩＰＯ募資排行榜前兩

位，印度國家證券交易所排名第三，而上海證券交易和深圳證券交易所則跌至第四及第五位，而

香港則排名第十位。全球三大ＩＰＯ均在歐洲地區的證券交易所進行，每宗集資額介乎２４至

２８億美元之間。

朱雅儀指出，２０２４年上半年，香港ＩＰＯ市場共錄得２７宗上市項目，集資１１６億港

元，集資額及數量分別按年減少３５％及１５％。媒體及電訊（ＴＭＴ）、消費品市場和醫療保

健及生命科學行業再次在募資總額方面領先市場，分別錄得４６億港元、２８億港元及１５億港

元的募資總額。她又指，一家經營人工智慧藥物研究平台的公司於本季度成為香港首家根據「第

１８Ｃ章」機制上市的公司。

畢馬威中國資本市場合夥人劉大昌表示，２０２４年上半年，Ａ股證券交易所共錄得５２宗

上市項目，集資５６５億人民幣，集資額及數量分別按年減少約７５％及７０％。當前ＩＰＯ活

動放緩相信與中國證監會重質不重量的策略有關。雖然這策略似乎壓抑了市場短期的表現，但長

遠而言，有助於增強投資者信心及促進Ａ股市場的穩定和增長。（ｋｋ）

