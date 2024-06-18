  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
Art Month ...
etnet專輯
AH股新聞

18/06/2024 12:40

《新股上市》畢馬威：上半年全球新股集資額跌兩成，香港跌３５％

　　《經濟通通訊社１８日專訊》畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀
表示，２０２４年上半年全球ＩＰＯ集資總額達５１６億美元，交易總數為５１３宗，集資額及
數量均按年減少約２０％。紐約證券交易所和納斯達克的ＩＰＯ躋身全球ＩＰＯ募資排行榜前兩
位，印度國家證券交易所排名第三，而上海證券交易和深圳證券交易所則跌至第四及第五位，而
香港則排名第十位。全球三大ＩＰＯ均在歐洲地區的證券交易所進行，每宗集資額介乎２４至
２８億美元之間。
　　朱雅儀指出，２０２４年上半年，香港ＩＰＯ市場共錄得２７宗上市項目，集資１１６億港
元，集資額及數量分別按年減少３５％及１５％。媒體及電訊（ＴＭＴ）、消費品市場和醫療保
健及生命科學行業再次在募資總額方面領先市場，分別錄得４６億港元、２８億港元及１５億港
元的募資總額。她又指，一家經營人工智慧藥物研究平台的公司於本季度成為香港首家根據「第
１８Ｃ章」機制上市的公司。
　　畢馬威中國資本市場合夥人劉大昌表示，２０２４年上半年，Ａ股證券交易所共錄得５２宗
上市項目，集資５６５億人民幣，集資額及數量分別按年減少約７５％及７０％。當前ＩＰＯ活
動放緩相信與中國證監會重質不重量的策略有關。雖然這策略似乎壓抑了市場短期的表現，但長
遠而言，有助於增強投資者信心及促進Ａ股市場的穩定和增長。（ｋｋ）

【你點睇】京港滬港高鐵動臥首發運行，「夕發朝至」模式讓車程縮短近半，你會否考慮乘搭？► 立即投票

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

日本央行的「影舞者」宿命

18/06/2024 12:15

大國博弈

高息定存 | 恒生1個月美元定存息5.9厘，富邦3個月5.4...

17/06/2024 17:57

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金