  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

18/06/2024 12:42

《新股上市》畢馬威下調全年香港ＩＰＯ集資額至６００億元

　　《經濟通通訊社１８日專訊》畢馬威中國資本市場合夥人劉大昌表示，預計香港今年新股集
資金額為６００億元，較年初１０００億元削減４０％，仍有機會晉身全球第五位，全年新股宗
數料為７０至８０隻，當中有３宗為第１８Ｃ章上市的特專科技新股。
　　劉大昌表示，去年底對減息預期較樂觀，現時減息預期押後，加上考慮到上半年香港集資額
只有１００多億元，故調低全年集資額預測，但相信下半年新股市場表現會優於上半年。
　
＊對下半年香港ＩＰＯ活動看法樂觀＊
　
　　畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，受惠於中國證監會推出
的五項新措施以及Ａ股上市申請人有意轉赴香港集資，香港ＩＰＯ申請數目大增，是香港ＩＰＯ
市場反彈的積極信號。基於上述因素，對２０２４年下半年ＩＰＯ活動回升保持樂觀。
　　她又指，近月來香港一直與中東保持積極交流與對話，務求加強跨境投資活動。隨著ＩＰＯ
　活動重拾升軌，香港有望成為中東企業在海外上市具有吸引力的目的地。
　
＊料ＴＭＴ新股成下半年Ａ股ＩＰＯ驅動力＊
　
　　劉大昌表示，由於監管環境收緊，２０２４年上半年Ａ股市場ＩＰＯ活動有所放緩。觀乎期
內上市的公司，來自半導體和機器人生產行業相關的公司比例顯著上升，反映了當局對此等關鍵
產業的支持力度強勁而穩定。展望２０２４年下半年，預計科技、媒體及電訊（ＴＭＴ）與工業
市場將繼續為推動ＩＰＯ市場的主要驅動力。
　　中國證監會近日公布了五項措施，當中包括鼓勵內地領先企業赴港上市，其餘措施還包括了
促進中國內地與香港資本市場的相互對接，進一步加強兩地資本市場互聯互通和競爭力。
（ｋｋ）
　
　
　
　
　

etnet健康網購 | 6月限定優惠【送：明目藍莓精華36:1】乙樽► 火速行動

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

樂本健 x etnet健康網購 |【6月限定優惠】送明目藍莓精華36:1 (價值$175)

【有獎問答遊戲】答問題即有機會贏取 新城市廣場Duffy與好友精美禮品

全新【Wealth & Health Club】隆重登場！ 首次活動：陸叔《2024投資心法‧養生之道》財富與健康講座

日本央行的「影舞者」宿命

18/06/2024 12:15

大國博弈

高息定存 | 恒生1個月美元定存息5.9厘，富邦3個月5.4...

17/06/2024 17:57

貨幣攻略

說說心理話

Watches & Wonders 2024

北上食買玩

Art Month 2024

理財秘笈

關注四高危機！

春天養生食療

消委會報告

素食譜大全

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯虛幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金