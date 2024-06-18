《新股上市》畢馬威下調全年香港ＩＰＯ集資額至６００億元

《經濟通通訊社１８日專訊》畢馬威中國資本市場合夥人劉大昌表示，預計香港今年新股集

資金額為６００億元，較年初１０００億元削減４０％，仍有機會晉身全球第五位，全年新股宗

數料為７０至８０隻，當中有３宗為第１８Ｃ章上市的特專科技新股。

劉大昌表示，去年底對減息預期較樂觀，現時減息預期押後，加上考慮到上半年香港集資額

只有１００多億元，故調低全年集資額預測，但相信下半年新股市場表現會優於上半年。



＊對下半年香港ＩＰＯ活動看法樂觀＊



畢馬威中國新經濟市場及生命科學行業香港主管合夥人朱雅儀表示，受惠於中國證監會推出

的五項新措施以及Ａ股上市申請人有意轉赴香港集資，香港ＩＰＯ申請數目大增，是香港ＩＰＯ

市場反彈的積極信號。基於上述因素，對２０２４年下半年ＩＰＯ活動回升保持樂觀。

她又指，近月來香港一直與中東保持積極交流與對話，務求加強跨境投資活動。隨著ＩＰＯ

活動重拾升軌，香港有望成為中東企業在海外上市具有吸引力的目的地。



＊料ＴＭＴ新股成下半年Ａ股ＩＰＯ驅動力＊



劉大昌表示，由於監管環境收緊，２０２４年上半年Ａ股市場ＩＰＯ活動有所放緩。觀乎期

內上市的公司，來自半導體和機器人生產行業相關的公司比例顯著上升，反映了當局對此等關鍵

產業的支持力度強勁而穩定。展望２０２４年下半年，預計科技、媒體及電訊（ＴＭＴ）與工業

市場將繼續為推動ＩＰＯ市場的主要驅動力。

中國證監會近日公布了五項措施，當中包括鼓勵內地領先企業赴港上市，其餘措施還包括了

促進中國內地與香港資本市場的相互對接，進一步加強兩地資本市場互聯互通和競爭力。

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