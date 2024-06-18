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18/06/2024 16:20

《滬港通》南向額度全日使用３７﹒６億，額度餘３８２﹒４億

　　《經濟通通訊社１８日專訊》南向投資港股（北水）的４２０億元（人民幣．下同）港股通
額度，全日額度餘３８２﹒４５億元，買盤超賣盤，額度全日使用３７﹒５５億元，佔每日額度
８﹒９％。

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