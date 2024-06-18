《神州頭條》財經報章頭版摘要：５月經濟延續回升向好態勢

《經濟通通訊社１８日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



為同心共圓中國夢廣泛凝心聚力

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在黃埔軍校建校１００周年暨黃埔軍校同學會成立４０周年之際，國家主席習近平發來賀信。習

近平強調，新征程上，黃埔軍校同學會要牢記建會宗旨和政治使命，繼續弘揚「愛國、革命」的

黃埔精神，進一步強化思想引領和組織建設，發揮特色優勢，堅定反「獨」促統，為同心共圓中

國夢廣泛凝心聚力。



經濟運行總體平穩，回升向好態勢有望延續

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６月１７日，國家統計局發布的數據顯示，５月國民經濟延續回升向好態勢，生產穩定增長，需

求持續恢復，就業物價總體穩定，國際收支平衡，轉型升級持續推進。



做好五篇大文章，不斷提升服務實體經濟能力

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國元證券股份有限公司黨委書記、董事長沈和付在接受專訪時表示，國元證券將深入學習領會、

不折不扣貫徹落實中央精神，深入貫徹八個堅持，做好五篇大文章，奮力打造具有核心競爭力的

一流產業投資銀行，以實際行動助推金融高質量發展。





《上海證券報》



為同心共圓中國夢廣泛凝心聚力

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習近平致信祝賀黃埔軍校建校１００周年暨黃埔軍校同學會成立４０周年強調，為同心共圓中國

夢廣泛凝心聚力。王滬寧出席紀念座談會並講話。



陸家嘴論壇新風向：求解科技創新與資本市場雙向互動難題

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２０２４陸家嘴論壇召開在即。本屆論壇將推出「科技創新與資本市場高質量發展」全體大會，

並將舉辦「科創金融工作室」，圍繞「提升多層次資本流動，打造高能科創產業」「優化全生態

融資結構，加快人工智能產業布局」等議題展開討論。



新時期深化科技體制改革將有哪些舉措？

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中央全面深化改革委員會第五次會議近日審議通過《關於建設具有全球競爭力的科技創新開放環

境的若干意見》。接下來，科技體制改革將進一步面向世界科技前沿和經濟主戰場，最大限度促

進量子計算、人工智能等新質生產力的發展。





《證券時報》



為同心共圓中國夢廣泛凝心聚力

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國家主席習近平發信祝賀黃埔軍校建校１００周年暨黃埔軍校同學會成立４０周年，習近平強調

，黃埔軍校同學會要牢記建會宗旨和政治使命，繼續弘揚愛國、革命的黃埔精神，進一步強化思

想引領和組織建設，發揮特色優勢，堅定反獨促統，為同心共圓中國夢廣泛凝心聚力。



５月經濟延續回升向好態勢，政策效力將持續顯現

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國家統計局昨日發布的主要經濟數據顯示，５月份，大規模的設備更新和消費品以舊換新等政策

對工業、投資和消費的帶動作用持續顯現，經濟延續回升向好態勢。



５月外資淨買入境內債券３２０億美元

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國家外匯管理局公布的５月銀行結售匯和銀行代客涉外收付款數據顯示，當月市場預期保持平穩

，外匯交易理性有序，跨境資金流動形勢顯著向好。值得注意的是，５月外資淨買入境內債券

３２０億美元，處於歷史較高水平。（ｒｙ）

