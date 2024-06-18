《神州經脈》青年失業率再降，傳內地炒美股要收稅，深穗樓市回暖

《神州經脈》滬深股市今日（１８日）低開高走，縮量反彈，滬綜指全日收升０﹒４８％，

報３０３０﹒２５點，深成指升０﹒４％。兩市全日成交７３７０億元（人民幣．下同），按日

減少２％。

人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２５６２，較上個交易日４時３０分收盤

價跌３點子，三連跌，續創去年１１月１４日以來逾七個月新低，全日在７﹒２５３９至

７﹒２５６６之間波動，距交易區間下限僅約５點。今日人民幣兌一美元中間價報７﹒１１４８

，較上個交易日升１點子，兩連升，與市場預測偏離仍有近１３５０點，上個交易日報

７﹒１１４９。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 內地黃淮海部分地區近日持續高溫少雨、土地失墒，財政部近日會同農業農村部下達農業

生產防災救災資金４﹒４３億元，支持河北、山西、江蘇、安徽、山東、河南、陝西等７省受災

地區做好抗旱防災救災等相關工作。廣東、廣西、福建等地暴雨成災，其中廣東梅州暴雨造成最

少５人死亡、１５人失聯、１３人受困。國家主席習近平今日對防汛抗旱工作作出重要指示，要

求全力應對災情，千方百計搜救失聯被困人員，妥善安置受災群眾，保障正常生產生活秩序，最

大限度降低災害損失，並要加強災害監測預警，排查風險隱患，備足裝備物資，完善工作預案，

有力有效應對各類突發事件。



２﹒ 中國國務院總理李強在珀斯與澳洲總理阿爾巴內塞共同出席第７屆中澳工商界首席執行官

圓桌會並致詞。李強表示，目前中澳關係呈現穩步向好的積極勢頭；中澳合作前景廣闊，希望兩

國企業家持續深耕傳統領域合作，著力拓展新的合作領域，積極布局人工智能、量子科技、生命

科學等未來產業，把中澳合作共贏的蛋糕做大。阿爾巴內塞稱，澳方願同中方加強經貿、礦產、

創新、維護產供鏈穩定、應對氣候變化等領域合作，推動兩國務實合作取得更加豐碩的成果。



３﹒ 近日內地網上流傳「炒美股今年要開始收稅了，最晚明年開始收」、「炒美股的持有蘋果

、英偉達的不少投資人，突然收到了稅務局的短信，提醒『取得境外所得未申報』」，還指「

ｆｕｔｕ（富途）是第一批名單」。內媒《澎湃新聞》記者致電富途證券、老虎證券、雪盈證券

官方客服，三方均表示「目前暫未收到相關通知」，其中老虎證券官方客服表示，非美國居民、

非美國交易納稅人免收資本利得稅。



４﹒ 國家發改委新聞發言人李超表示，大規模設備更新和消費品以舊換新工作深入推進，去年

增發１萬億國債項目加快建設，截至５月末項目開工率已超過８０％，製造業投資和基礎設施投

資平穩運行，分別增長９﹒６％和５﹒７％。此外，李超公布，５月份全國發電７１７９億千瓦

時，增長２﹒３％；全社會用電量同比增長７﹒２％。１－５月，全國規模以上工業發電

３６５７０億千瓦時，同比增長５﹒５％。全國全社會用電量同比增長８﹒６％。今年夏季高峰

電力保供，必須充分考慮極端天氣事件影響和巨大的消暑降溫用電需求，做好充足準備。



５﹒ 國家統計局公布數據顯示，５月全國城鎮不包含在校生的１６－２４歲青年失業率，從上

月的１４﹒７％降至１４﹒２％，降幅０﹒５個百分點，為連續第二個月下降。５月全國城鎮不

包含在校生的２５－２９歲勞動力失業率為６﹒６％，較上月下降０﹒５個百分點，亦是連續第

二個月下降。５月全國城鎮不包含在校生的３０－５９歲勞動力失業率為４％，與上月持平。國

家統計局日前公布，５月全國城鎮調查失業率為５％，與上月持平。



６﹒ 工信部裝備工業一司一級巡視員苗長興今日表示，智能網聯汽車是人工智能、雲計算、大

數據等技術在汽車領域應用的關鍵載體，要全面推進智能網聯汽車准入和上路通行試點工作，高

質量推進車路雲一體化應用試點工作。中國工程院院士，清華大學教授李克強則稱，車路雲一體

化是技術演進的必然路徑，而單車智能是車路雲一體化的基礎，利用車路雲一體化，可避免單車

智能的立體特徵造成交通事故和擁堵。



７﹒ 據報藥明生物暫停在美國伍斯特市投資３億美元的擴產項目，主因是應美國《生物安全法

案》而決定暫停於當地的投資。不過，內媒引述藥明生物回覆指，只是暫時停止，是公司的內部

正常調整。公司旗下所有基地在建設過程中，均會出現設計調整，屬於正常的營運情況。



８﹒ 樓市「５１７新政」發布滿月，中指監測數據顯示，５月１７日－６月１６日廣州網簽套

數達５８４９套，相比新政前一個月網簽５２１３套上升了１２﹒２％。而廣州５月２８日發布

了落地政策後，日均成交套數持續增加，５月２８日－６月１６日共網簽４０５２套，日均網簽

套數２０２套。６月１０日－６月１６日一周網簽１５６５套，創４月以來周度成交新高。另外

，數據顯示，５月１８日－６月１７日，深圳新房和二手房合計成交６４２２套╱６３﹒５３萬

平方米，其中新房住宅成交２２８６套╱２３﹒２１萬平方米，比新政前一個月上漲３﹒９６％

；二手住宅共成交４１３６套╱４０﹒３２萬平方米，比新政前一個月上漲２﹒８６％。

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