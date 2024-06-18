《鍾之日記》惡劣天不停市，港股風雨無阻

《鍾之日記》６月１８日，香港天氣：熱。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



香港股市交易即將迎來「風雨無阻」。特首李家超今早在行會前記者會上表示，港交所

（００３８８）將於９月２３日起實施惡劣天氣不停市的安排。他指，環球主要市場包括深圳、

上海都會維持交易，認為香港作為國際金融中心，無理由不看齊，大部分交易是電子化，無理由

其他市場可以不停市，但香港做不到。

此前每逢香港天文台掛出８號風球甚至黑色暴雨信號，香港股市便要停市，連帶與滬深市場

之間的互聯互通也會暫停，內地股民批評港股市場動輒停市影響Ａ股行情，內地財經官媒《證券

時報》曾批評港股市場「任性又嬌氣」，股票交易系統不如Ａ股市場發達。

香港夏季雖然不乏打風日子，但打風而全日停市的日子，在過去十年其實只有７日，計及水

浸亦只有８日，最主要原因，是颱風要周一至周五到來，然後持續至少逾１０小時，才有機會影

響港股交易時段。在去年，一共３次８號風球以上的颱風，港交所全日停市有２日，分別是７月

１７日、９月１日，而９月８日全日停市，是因為極罕見的暴雨水浸。

惡劣天不停市，這一安排此前曾遭本港小型券商反對，但新安排已勢在必行。港交所籲業界

盡量安排遙距工作。打風繼續開門做生意，港交所繼續抽成，總是利好收入的，不過，港交所今

日仍收跌０﹒４６％。



＊恒指萬八得而復失＊



隔晚美股再創新高，不過反映中概股表現的金龍中國指數卻曾創近兩個月低。香江魚缸今日

反覆偏軟，恒指高開２５點，升幅曾擴大至１０７點，高見１８０４３，但守萬八關有阻力，恒

指最終收報１７９１５，跌２０點或０﹒１％，萬八得而復失，創一個半月收市低。全日成交

９２３﹒４２億元，連續兩日成交不過一千億。

滬深股市今日低開高走，縮量反彈，滬綜指全日收升０﹒４８％，報３０３０﹒２５點，深

成指升０﹒４％。兩市全日成交７３７０億元人民幣，按日減少２％。



＊晶片價格看漲，中芯升超３％＊



全球晶圓代工龍頭台積電據報將在下半年啟動價格調漲談判，主要針對５納米和３納米，以

及未來的２納米製程等，預計漲價決策最快會在２０２５年正式生效。其中，３納米代工報價漲

幅或在５％以上，先進封裝明年報價漲幅料在１０％至２０％。

雖然台積電強調定價策略始終以策略導向，而非以機會導向，漲價未有定論，但市場普遍開

始憧憬半導體行業迎來一波漲價潮。目前各大晶圓廠的產能利用率已經明顯提升，不少廠商已出

現滿產情況。大摩指出，華虹半導體（０１３４７）的晶圓廠房產能已超過１００％，大有機會

在下半年漲價約一成。

國泰君安發布研報稱，半導體周期底部，需求逐步回暖，各種爆品層出，中國半導體加速科

技創新，高投入研發逐步落地，有望深度受益於新一波科技周期浪潮。

今日晶片股造好，中芯國際（００９８１）升３﹒２％，華虹半導體漲３﹒８％，宏光半導

體（０６９０８）升３﹒７％，ＡＳＭＰＴ（００５２２）及中電華大科技（０００８５）均升

約０﹒７％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

