【歐盟加稅】歐盟稱不擔心中國對進口豬肉反傾銷調查，將適當干預

《經濟通通訊社１８日專訊》中國商務部宣布對原產於歐盟的進口相關豬肉及豬副產品進行

反傾銷立案調查，歐盟委員會發言人表示，並不擔心中國展開反傾銷調查，將採取適當干預措施

，確保調查符合世界貿易組織（ＷＴＯ）的所有相關規則。

歐盟是繼中國之後，全球第二大豬肉生產地。不過，近年來由於中國本土經濟低迷和生豬數

量有強勁增長，歐盟對華出口的豬肉持續減少。去年的出口量較之前一年減少２３％，今年頭兩

個月出口量較去年同期下降１６％。市場認為，中國今次的反制措施，所帶來的影響將較預期小

。



＊主要出口國西班牙：努力避免破壞性關稅＊



不過，歐盟最大對華豬肉出口國西班牙表示，正在與歐盟尋求解決方案，努力避免破壞性關

稅。當地豬業聯盟也表示，會全面配合中方的調查，指中歐有足夠時間達成協議。

歐盟另外兩個主要對華豬肉出口國是荷蘭和丹麥。丹麥農業與食品理事會代表丹麥豬肉行業

表示，如果中國限制進口歐洲豬肉產品，該行業將遭受重創，並呼籲在７月４日之前找到解決方

案。

歐洲最大的豬肉生產商丹麥皇冠公司則表示，由於對中國的出口競爭力下降，公司計劃轉向

更多面向消費者的業務，例如歐洲的即食食品。（ｒｙ）

