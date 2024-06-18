《中國房產》深圳學區房三年跌價逾七成，業界：還未到底

《經濟通通訊社１８日專訊》據《每日經濟新聞》報道，近期廣州產權交易所掛牌２２套廣

州名校東風東路小學學區房，其中，錦城花園一套房最低掛牌均價約７萬元（人民幣．下同）╱

平方米，而去年１０月同面積的二手房成交均價為９萬元╱平方米。

相比廣州，深圳部分老破小學區房跌幅則更加明顯。曾經的網紅二手小區八卦嶺宿舍，因為

有「學區、拆遷」加持，在２０２１年初成交均價普遍超過１４萬元╱平方米。目前八卦嶺宿舍

成交價僅約４萬元╱平方米，跌近１０萬元╱平方米，跌幅超七成。

多位業內人士表示，學區房整體回落是大趨勢，其中一些本身居住屬性較差、前幾年漲幅過

大的學區房大幅下挫，加重了部分業主的出逃情緒。深圳房價還需要一段時間企穩，很難說老破

小學區房已經到了底部。



＊深圳二手房在售量持續增加＊



二手市場方面，在樓市政策優化調整的背景下，多地在售房源持續增加。深圳市房地產中介

協會最新數據顯示，截至６月１７日，深圳全市共有６２３２４套有效在售二手房源，較上周增

加５０６套。有業主表示，「之前一直在猶豫要不要把手上空出的房子拿出來賣，但考慮到目前

的樓市調控已放鬆，覺得不想再等，在這時換房或許是好時機。」（ｒｙ）

