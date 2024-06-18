《中國要聞》公安部長王小洪河南調研，強調要嚴厲打擊涉農犯罪

《經濟通通訊社１８日專訊》據《新華社》報道，中共中央書記處書記、國務委員王小洪昨

在河南調研糧食安全工作，強調要依法嚴厲打擊涉農違法犯罪，以更高水平保障國家糧食安全。

王小洪同時是現任公安部部長，外電形容，中國公安部長就糧食安全置評較為罕見，並指時間距

召開三中全會商討長期政策議程僅剩幾周，王小洪的表態呼應了國家主席習近平對於國家安全的

重視。

報道指，王小洪在河南調研時指出，糧食安全是關乎國計民生的頭等大事、是國家安全的重

要基礎，任何時候都不能麻痺大意，必須全方位夯實糧食安全根基，確保中國人的飯碗牢牢端在

自己手中。河南是全國重要的農業大省、糧食大省，肩負著扛穩國家糧食安全的重任。公安機關

要健全與有關部門信息共享、聯合執法、行刑銜接等機制，組織開展好「昆侖」等專項行動，依

法嚴厲打擊製售假劣農資、破壞耕地資源等違法犯罪，加強種業知識產權保護，共同強化行業監

管、源頭治理和重點地區整治，有力保護耕地良田，有效保障農業生產。

此外，王小洪表示，近期河南等地持續高溫乾旱，對糧食安全造成不利影響。公安機關要在

地方黨委領導下，同有關部門形成合力，全力抓好抗旱防汛、應急處置等工作，最大限度防災減

災。（ｓｌ）

