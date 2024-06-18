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AH股新聞

18/06/2024 08:40

【人行操作】中證報：業內預期ＬＰＲ按兵不動，存款利率需再下調

　　《經濟通通訊社１８日專訊》人民銀行１７日縮量續做１８２０億元人民幣中期借貸便利
（ＭＬＦ）操作，中標利率持平２﹒５％。《中國證券報》認為，ＭＬＦ是貸款市場報價利率
（ＬＰＲ）的定價錨，在６月ＭＬＦ利率持平的情況下，本月ＬＰＲ大概率會維持「按兵不動」
。業內人士預期，為降低融資成本和維持銀行淨息差穩定，存款利率仍需進一步下調，最快可能
在年中至三季度落地，進而為ＬＰＲ調降打開空間。
　
＊多家中小銀行下調存款利率＊
　
　　事實上，最近一個月，已有包括廣東、廣西、河南、湖北、貴州、哈爾濱、山西、深圳等多
地的中小銀行對存款掛牌利率進行了調整，降幅最高可達６０個基點。
　　人民銀行主管的《金融時報》報道，目前利率在３％以上的定期存款已難覓蹤影。進入６月
以來，銀行下調存款利率更是消息不斷，中小銀行特別是農村商業銀行成為本次降息的主力。
　　招聯首席研究員董希淼表示，中小銀行的利率調整也是對前期大型銀行降低存款利率的跟進
，這種梯次調降是國內銀行業的常規做法，有助於避免市場在短時間內因利率調整出現劇烈波動
，確保市場平穩運行。
　　中信證券首席經濟學家明明表示，考慮存款降息的時間規律以及銀行息差壓力和存款定期化
的問題，今年第二、第三季市場可能再出現存款利率的新一輪調整。（ｃｔ）

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