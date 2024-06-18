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AH股新聞

18/06/2024 17:32

《中國要聞》國家稅務總局：沒有倒查２０年、３０年及補稅安排

　　《經濟通通訊社１８日專訊》近日，中國多家上市公司紛紛收到補交若干年前的稅款通知書
，最久的追溯至３０年，金額達到數千萬至上億元人民幣。例如，內地知名豆奶品牌維維豆奶母
企維維股份　（滬：６００３００）早前公告，被要求代前子公司枝江酒業補繳過去三十年的稅
款合共逾８５００萬元人民幣。
　　在市場高度關注下，國家稅務總局今日發出負責人答記者問，強調稅務部門沒有組織開展全
國性、行業性、集中性的稅務檢查，更沒有倒查２０年、３０年的安排。近期反映的有關查稅補
稅，有的是對企業以前年度欠稅按程序進行催繳，有的是對企業存在的稅收政策適用風險按程序
予以提示告知，均屬稅務部門例行的依法依規正常履職行為。
　　　國家稅務總局指出，稅企雙方始終休戚與共。依法組織收入是稅務部門的基本職責，支持
企業發展是稅務部門的應盡之責，廣大經營主體好，國家稅收才能好。稅務部門一貫堅守保經營
主體就是保經濟稅源的理念，堅決落實稅費優惠政策，嚴格防範和查處違規徵稅收費行為，積極
助力各類經營主體健康規範發展。將持續優化稅務執法方式，著力推進精準監管、精確執法，重
點打擊偷逃抗騙稅等違法犯罪行為，為守法企業營造公平競爭的稅收營商環境。（ｃｔ）

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