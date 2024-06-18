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AH股新聞

18/06/2024 09:28

《Ａ股行情》滬指低開０﹒０３％，外資連續六日沽Ａ股共２５９億

　　《經濟通通訊社１８日專訊》隨著５月內地各項經濟數據偏弱，需求不振因素仍然顯著，外
資有快速撤出中國市場的趨勢，陸股通連續六日淨流出Ａ股，走資總額共約２５９億元（人民幣
．下同），外媒統計上周針對中國市場的ＥＴＦ資金流出總額高達１﹒７５４億美元。
　　走資風險再現，人行中斷地量逆回購操作，今日進行８６０億元７天期逆回購，淨投放
８４０億元。滬深股市今早低開，滬綜指低開０﹒０３％，報３０１５﹒０７點，三千關再啟攻
防，深成指低開０﹒０３％，創業板指低開０﹒０６％，保險股造好，有色股走低。
　　股票市場不景，陷入「資產荒」的投資者轉投國債市場，債市過熱引發關注。人民銀行主管
刊物《金融時報》發文警告，政府債券後期會提速發行，推動債券市場供需格局的轉變，投資者
必須意識到「非銀有錢」只是階段性的，而不是趨勢性的，未來非銀主體的流動性還會逐步回歸
常態，須關注債券類資產的價格波動風險。
　　另外，內媒關注兩大一線城市廣州和深圳的學區房二手掛牌價顯著下跌，廣州名校東風東路
小學一套學區房掛牌價由去年１０月的９萬元╱平方米，降至７萬元╱平方米；深圳八卦嶺宿舍
目前成交價每平方米僅約４萬元，較２０２１年初成交均價跌幅超七成。（ｅｙ）

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