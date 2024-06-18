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AH股新聞

18/06/2024 15:07

《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒４８％成交縮，車路雲概念股爆發

　　《經濟通通訊社１８日報道》滬深股市今日低開高走，縮量反彈，滬綜指全日收升
０﹒４８％，報３０３０﹒２５點，深成指升０﹒４％。兩市全日成交７３７０億元（人民幣．
下同），按日減少２％。
　　國家發改委今日公布，去年增發１萬億元人民幣國債投資項目加快建設，截止５月底，開工
率超過８０％。基建、通信設備股向好。
　　車路雲一體化概念全天強勢，工信部裝備工業一司一級巡視員苗長興今日表示，智能網聯汽
車是人工智能、雲計算、大數據等技術在汽車領域應用的關鍵載體，要全面推進智能網聯汽車准
入和上路通行試點工作，高質量推進車路雲一體化應用試點工作。華銘智能　
（深：３００４６２）、中海達　（深：３００１７７）等多股漲停。
　　港交所（００３８８）從今年９月２３日起實施惡劣天氣下不停市，投資者可在發出８號風
球甚至黑色暴雨期間進行買賣股票，包括滬深股通的交易不受限。此外，有傳內地會向投資美股
的居民收稅，儘管富途證券等方面均稱目前沒有收到相關通知或信息，券商股今日普遍升，海通
證券　（滬：６００８３７）漲３﹒６％，天風證券（滬：６０１１６２）升１﹒７％，國泰君
安（滬：６０１２１１）升０﹒８％。（ｃｔ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　　　收市（點）　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００指數　３５４５﹒５９　＋０﹒２７　　　　　　　　　　　　　
　　上證綜合指數　　３０３０﹒２５　＋０﹒４８　　　　３１７３﹒００　　
　　上證Ａ股指數　　３１７６﹒５７　＋０﹒４８　　　　　　　　　　　　　
　　深證成份指數　　９３１８﹒４７　＋０﹒４０　　　　４１９７﹒００　　
　　深圳創業板指數　１８１１﹒３６　＋０﹒２９　　　　　　　　　　　　　
　　上證Ｂ股指數　　２３５﹒０６　　＋０﹒７８　　　　　０﹒７９　　　　
　　深證Ｂ股指數　　１１２３﹒４６　＋０﹒３９　　　　　０﹒８０　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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