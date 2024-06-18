《Ａ股行情》滬綜指收升０﹒４８％成交縮，車路雲概念股爆發

《經濟通通訊社１８日報道》滬深股市今日低開高走，縮量反彈，滬綜指全日收升

０﹒４８％，報３０３０﹒２５點，深成指升０﹒４％。兩市全日成交７３７０億元（人民幣．

下同），按日減少２％。

國家發改委今日公布，去年增發１萬億元人民幣國債投資項目加快建設，截止５月底，開工

率超過８０％。基建、通信設備股向好。

車路雲一體化概念全天強勢，工信部裝備工業一司一級巡視員苗長興今日表示，智能網聯汽

車是人工智能、雲計算、大數據等技術在汽車領域應用的關鍵載體，要全面推進智能網聯汽車准

入和上路通行試點工作，高質量推進車路雲一體化應用試點工作。華銘智能

（深：３００４６２）、中海達 （深：３００１７７）等多股漲停。

港交所（００３８８）從今年９月２３日起實施惡劣天氣下不停市，投資者可在發出８號風

球甚至黑色暴雨期間進行買賣股票，包括滬深股通的交易不受限。此外，有傳內地會向投資美股

的居民收稅，儘管富途證券等方面均稱目前沒有收到相關通知或信息，券商股今日普遍升，海通

證券 （滬：６００８３７）漲３﹒６％，天風證券（滬：６０１１６２）升１﹒７％，國泰君

安（滬：６０１２１１）升０﹒８％。（ｃｔ）



表列滬深股市主要指數

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝



收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

滬深３００指數 ３５４５﹒５９ ＋０﹒２７

上證綜合指數 ３０３０﹒２５ ＋０﹒４８ ３１７３﹒００

上證Ａ股指數 ３１７６﹒５７ ＋０﹒４８

深證成份指數 ９３１８﹒４７ ＋０﹒４０ ４１９７﹒００

深圳創業板指數 １８１１﹒３６ ＋０﹒２９

上證Ｂ股指數 ２３５﹒０６ ＋０﹒７８ ０﹒７９

深證Ｂ股指數 １１２３﹒４６ ＋０﹒３９ ０﹒８０

－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

