《海納智見－荀玉根》拾級而上，終可拿雲－２０２４中期股市展望

《海納智見》回顧年初以來市場表現，在經歷了１月至２月初的快速下跌後，２月初以來市

場在積極政策催化下迎來底部第一波大反彈。當前本輪上漲已經較為充分，近期市場也逐漸轉向

蓄勢休整。展望下半年，市場短期或進入基本面驗證的蓄勢期，隨著後續政策發力下基本面修復

趨勢確認，增量資金有望回流，市場中樞有望再上新台階。本文將對此展開分析。



＊現狀：底部已築、蓄勢以待＊



２月５日以來市場上漲是由情緒和資金推動的底部第一波反彈。本輪行情開啟的背景是市場調整

已顯著、估值低。推動行情向上的動力是政策利好下情緒面和資金面改善，例如４月以來政策加

速釋放暖意，４３０政治局會議決定７月召開二十屆三中全會，改革預期升溫進一步推升市場情

緒。當前市場或已步入階段性蓄勢期，５月以來各大指數走勢逐漸轉向休整，結構上４月後賺錢

效應就已分化，市場或已步入了基本面驗證的休整階段。



參考歷史經驗，市場見底後第一波上漲行情展開主要由悲觀情緒修復推動，由於該階段基本面還

不夠扎實，第一波修復行情走完後市場往往會發生進二退一的回撤。本輪上漲已較為充分，未來

市場可能會出現進二退一式的階段性休整。近期市場情緒回落已較為明顯，當前市場關注或已重

回基本面，短期來看，基本面拐點仍需一定時間加以驗證，下半年待基本面拐點確認後市場有望

走出蓄勢階段。



＊展望：資金助力、盈利驅動＊



展望下半年，Ａ股資金面和基本面或有望迎來積極變化。資金面方面，Ａ股長線的穩定型外資還

存在明顯入市空間。２月５日以來的上漲行情背後主要推動力或來源於外資等活躍資金，尤其是

外資已是Ａ股近半年多時間以來久違的增量。下半年，海外環境改善或也有助於推動外資回流。

基本面方面，４３０政治局會議以來地產政策加速落地。往後看，隨著穩增長存量政策的落實和

增量政策的逐漸推出，疊加庫存周期進入補庫階段，我們預計下半年國內宏微觀基本面將逐漸修

復。綜合來看，在基本面和資金面雙雙改善的情況下，下半年Ａ股指數中樞相較上半年有望進一

步抬升。



＊行業：白馬佔優、製造為先＊



回顧歷史，可以發現市場底部後的第一波反彈主要源自政策寬鬆、情緒修復，而基本面的趨勢還

未明確，因此該階段行業普漲、輪漲。而隨著政策落地見效推動宏微觀基本面改善，企業盈利復

甦支撐Ａ股中樞上行，市場中期主線將逐漸明晰，低估低配、業績彈性更大的白馬板塊或將佔優

。具體領域來看，關注優勢不斷增強、業績確定性高的製造板塊。第一，中高端製造有望率先破

局。過去一段時間，對中國出口貢獻最大的就是以「新三樣」為代表的中高端製造，此外還包括

家電、船舶等製造品行業。展望未來，中高端製造需求空間廣闊，景氣度有望延續。第二，科技

製造有望引領新質生產力發展。以ＣｈａｔＧＰＴ為代表的人工智能超大規模預訓練模型，憑藉

其良好的通用性和泛化性，正顯著降低人工智能的應用門檻，推動人工智能技術在各領域大規模

落地，建議關注消費電子、半導體、數字基建、ＡＩ應用等領域。



風險提示：穩增長政策落地進度不及預期，國內經濟修復不及預期。



《海通國際Ａ股首席策略分析師 荀玉根》



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