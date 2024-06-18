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AH股新聞

18/06/2024 09:18

《神州債市》人行主管刊物警告債市過熱：非銀流動性將回歸常態

　　《經濟通通訊社１８日專訊》近期內地正式發行超長期特別國債，中國債市受到海內外投資
者追捧，國債一經發行便快速售罄，「非銀有錢」這一趨勢甚至一定程度上影響到了５月的金融
數據：截至５月底內地廣義貨幣（Ｍ２）餘額同比增長７％，增速再創有數據來新低。
　　監管層正在密切注視債市過熱的情況，人民銀行主管刊物《金融時報》發文稱，當前的債券
市場和２０２２年第四季度調整之前有著不少相似之處，從供需面上看，當前債券投資者再度感
到「資產荒」，特別是普遍認為長債和超長期債券品種的供給速度低於預期，但警告政府債券後
期會提速發行，推動債券市場供需格局的轉變。
　　文章指，目前非銀主體的流動性頗為充裕，然而投資者必須意識到「非銀有錢」只是階段性
的，而不是趨勢性的。禁止「手工補息」等措施所導致的流動性再分配在剛開始實施時的衝擊偏
大，此後會逐步淡化，未來非銀主體的流動性還會逐步回歸常態，這也容易帶來債券市場的重複
定價。文章引述業內人士警告當前利空因素有不少，只不過被投資者有意無意地忽視了，期待此
時投資者更需關注債券類資產的價格波動風險。（ｅｙ）

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