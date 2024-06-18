《汽車新勢力》嵐圖擬第三季面向全球推出純電ＳＵＶ車型「知音」

《經濟通通訊社１８日專訊》東風汽車（滬：６００００６）旗下電動車品牌嵐圖據報計劃

面向全球市場推出新車型「知音」。據《每日經濟新聞》引述嵐圖內部人士報道，嵐圖計劃在今

年三季度推出純電家用ＳＵＶ嵐圖知音，該車型沒有插電式混動或者增程版本，是嵐圖品牌首款

只推純電版本的車型，而該車型也是嵐圖在今年北京車展期間發布Ｌｅｔ＇ｓ ＶＯＹＡＨ「共

嵐圖」出海戰略之後的首款全球車。

該人士並指出，嵐圖知音是嵐圖今年最重要的走量車型，主打年輕家庭用戶，主要競爭對手

將是特斯拉Ｍｏｄｅｌ Ｙ。

《財聯社》則引述知情人士稱，嵐圖知音將在東風日產位於湖北武漢的雲峰工廠生產，該廠

為東風日產純電動車型Ａｒｉｙａ生產基地。

報道指出，今年北京車展期間，嵐圖汽車ＣＥＯ盧放曾透露，今年將發布一款與華為攜手打

造的全新純電ＳＵＶ，該車在設計之初便面向全球同步開發，是嵐圖首款全球車型，將搭載行業

領先的三電技術、智能座艙和智能駕駛系統，並計劃全球同步上市。此外，搭載華為智駕及智能

座艙的ＭＰＶ車型、全新嵐圖夢想家計劃於２０２５年上半年上市。（ｓｌ）

