【歐盟加稅】標普：吉利、北汽、一汽經得起歐盟加關稅衝擊

《經濟通通訊社１８日專訊》歐盟計劃從７月４日起對進口自中國的純電動汽車加徵臨時關

稅，標普全球評級認為，受評中國車企（吉利（００１７５）、北汽、一汽）均能夠經受住這一

衝擊，因為這些車企對歐洲的純電動汽車出口不到總銷量的２％，敞口較小。

標普認為，與今年５月美國宣布對中國純電動汽車加徵關稅至１００％相比，歐盟此次行動

顯得克制。根據歐盟宣布，除現有的１０％稅率，中國車企將被加徵１７﹒４％至３８﹒１％的

關稅，其中對比亞迪（０１２１１）（深：００２５９４）加徵１７﹒４％、對吉利汽車加徵

２０％，對上汽（滬：６００１０４）加徵３８﹒１％，對其他配合反補貼調查的中國車企加徵

２１％，對其他未配合調查的中國車企加徵３８﹒１％。

標普指出，雖然２０２３年中國產純電動汽車出口到歐洲的銷量同比增長超３０％，進口自

中國的純電動汽車佔歐洲純電動汽車總銷量的２０％以上，但全年中國對歐洲的純電動汽車出口

量僅佔中國汽車出口總量的不到１０％。



＊特斯拉敞口最大，但加徵關稅稅率可能較低＊



在受評的受影響車企中，特斯拉對歐純電動汽車出口敞口最大，原因是特斯拉以中國作為生

產純電動汽車的戰略重心，但特斯拉與歐盟單獨協商的加徵關稅稅率可能低於其他車企，因為其

從中國獲得的政府補貼可能較少。吉利通過其戰略投資企業極星汽車及其子公司沃爾沃汽車擁有

較大的純電動汽車出口敞口，但標普估算，敞口規模不足其２０２３年總銷量的２％。同時，關

稅對北汽和一汽的影響可能微乎其微，因其２０２３年對歐洲出口的純電動汽車規模有限。

標普預計，未來幾年車企會將生產基地進一步分散至歐洲和東南亞地區，以降低潛在的地緣

政治因素影響。目前比亞迪已宣布計劃在泰國、匈牙利和印尼設立電動汽車工廠，沃爾沃汽車也

開始將純電動汽車生產地由中國轉移至比利時，奇瑞汽車亦正在泰國設廠以供應本土和出口市場

。



＊關稅對寧德時代而言可控，電池隨車出口歐洲比例低＊



此外，標普認為，歐盟加徵關稅對於全球最大電池供應商寧德時代（深：３００７５０）而

言是可控的。據標普估算，搭載寧德時代電池而出口至歐洲的中國產純電動汽車，佔２０２３年

寧德時代電池銷量的百分比低至中個位數。寧德時代可能在未來幾年利用其德國工廠和即將建成

的匈牙利大型工廠來實現歐洲電池生產的本土化。（ｓｌ）

