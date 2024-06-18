【ＦＯＣＵＳ】ＯｐｅｎＡＩ喜憂參半，中國冀「開源」超車

【ＦＯＣＵＳ】在微軟和蘋果之間左右逢源的ＯｐｅｎＡＩ，近日喜憂參半。喜的是旗下大

語言模型ＣｈａｔＧＰＴ，上月訪問量刷新月度紀錄；憂的是旗下驚艷一時的視頻生成工具

Ｓｏｒａ，正被「老師傅

」、「後來者」圍獵。此外，內地ＡＩ公司ＤｅｅｐＳｅｅｋ近日發布第二代ＭｏＥ大機型

ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ２並開源，或顯示中國在發展ＡＩ的道路選擇上，傾向走全球共建開源開

放體系。



＊Ｒｕｎｗａｙ再反超Ｓｏｒａ＊



「得ＡＩ者得天下」，看看牽手人工智能公司ＯｐｅｎＡＩ的微軟、蘋果，市值雄踞美股冠

亞軍；繼去年營收逾２０億美元後，ＯｐｅｎＡＩ執行長Ｓａｍ Ａｌｔｍａｎ最新預計，今年

營收將達３４億美元。而加持公司高達８６０億美元估值的，當屬被視作「地表最強」的大語言

模型ＣｈａｔＧＰＴ，５月訪問量按月飆升７５％至逾３１﹒６億次，顯示使用者的興趣愈來愈

大。

不過，在另一ＡＩ視頻生成工具賽道，四個月前推出Ｓｏｒａ吊打行業老大Ｒｕｎｗａｙ的

ＯｐｅｎＡＩ，近日卻再被Ｒｕｎｗａｙ全新的Ｇｅｎ－３版本反超。Ｒｕｎｗａｙ擁有獨一無

二的運動筆刷（Ｍｏｔｉｏｎ Ｂｒｕｓｈ）、高級攝像機控制、導演模式功能，令創作者能細

緻調整畫面，此正正是構建通用世界模型（ｇｅｎｅｒａｌ ｗｏｒｌｄ ｍｏｄｅｌｓ）的關

鍵，即捕捉世界的真實視覺和物理動態。



＊快手ＫＬＩＮＧ效果吸睛＊



碾壓Ｓｏｒａ的還有中國第二大短視頻應用快手，本月初推出的文字生成視頻模型

ＫＬＩＮＧ（可靈

）。相比Ｓｏｒａ無法理解特定的因果關係，例如餅乾被咬一口後仍完整無缺，ＫＬＩＮＧ可真

實還原孩子吃漢堡、男人吃麵條的場景。在視頻長度方面，ＫＬＩＮＧ將Ｓｏｒａ的１分鐘擴展

至２分鐘，顯示訓練基礎設施更高效。

Ｓｏｒａ至今仍只開放內測（僅向部分電影製片人、視覺藝術家、設計師開放），但

ＫＬＩＮＧ能以中國內地手機號預約免費使用。此外，美國ＡＩ新創公司Ｌｕｍａ上周推出的文

字生成視頻模型Ｄｒｅａｍ Ｍａｃｈｉｎｅ，任何人都可免費生成５秒鐘的高清視頻。

被圍獵的Ｓｏｒａ會否很快轉向免費開放使用？一大關鍵因素即是算力，例如Ｄｒｅａｍ

Ｍａｃｈｉｎｅ生成５秒視頻耗時需三四分鐘，而Ｓｏｒａ生成１分鐘視頻動輒需要一小時。

ＯｐｅｎＡＩ早前就指，Ｓｏｒａ在準備好迎接黃金時段前還有很長的路要走。



＊借開放降技術門檻＊



但ＡＩ之爭時不待人，第二代ＭｏＥ大機型ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ２大模型，中文綜合能力

媲美ＧＰＴ４ Ｔｏｒｂｏ，但ｔｏｋｅｎ（自然語言處理過程中用來表示單字或片語的符號）

價格僅是後者的近百分之一，被戲稱為「ＡＩ屆的拼多多」。

更值一提的是，ＤｅｅｐＳｅｅｋ－Ｖ２選擇完全開源（ＧＰＴ、Ｇｅｍｉｎｉ、

Ｃｌａｕｄｅ等大模型均為閉源），再加上同樣開源的通義千問、訊飛星火等，或顯示中國在發

展ＡＩ的道路選擇上，傾向用開放形成統一的技術體系。

此呼應了中國工程院院士孫凝暉較早時為全國人大常委會進行專題講座所指，中國發展ＡＩ

的三條道路選擇，分別是追趕兼容美國主導的Ａ體系，建構專用封閉的Ｂ體系，以及全球共建開

源開放的Ｃ體系；三正正是用開源打破生態壟斷，降低企業擁有核心技術的門檻，最有望實現打

破現狀的願景。

