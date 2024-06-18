《中國監管》中證監：推進新國九條及配套制度落實，改善市場預期

《經濟通通訊社１８日專訊》中國證監會市場監管一司黨支部發布《以強監管、防風險推動

資本市場高質量發展》文章稱，新「國九條」今年４月出台以來，中證監已先後推出４０多項配

套制度規則。下一步，中證監將抓好新「國九條」及配套制度落實落地，著力增強市場內在穩定

性。一體推進已出台配套政策舉措的落實落地，加快補齊發行上市、股份減持、退市、交易、行

業機構監管等各領域短板弱項，推進系統性重塑資本市場基礎制度，力爭取得實效，持續改善市

場預期。



＊堅決防止股市異常波動，加強高頻交易監管＊



同時，要強化底線思維，打好防範化解資本市場風險攻堅戰持久戰。當前，外部輸入性風險

與內部脆弱性交織局面尚未根本改變。中證監將繼續在增強信心、改善預期上下功夫，穩妥化解

私募基金、債券違約等重點領域風險，嚴控增量、妥處存量。豐富應對市場波動政策工具，加強

戰略性力量儲備和市場穩定機制建設，堅決防止股市異常波動。

此外，強化「五大監管」，著力提升監管針對性、適應性和有效性。圍繞嚴把入口關、嚴格

持續監管、加大退市監管力度等，加強上市公司全鏈條監管，提升投資價值。進一步壓實中介機

構「看門人」責任，引導行業機構端正經營理念，提升合規水平、專業服務能力和核心競爭力。

加強重點投資者交易行為監測監管，加快健全量化交易監管制度機制，加強高頻交易監管。依法

嚴厲打擊欺詐發行、財務造假、內幕交易、市場操縱等各類違法違規行為。



＊壯大耐心資本，推動養老金等長期資金積極入市＊



文章又指，堅持以改革促發展促穩定，做好服務實體經濟「五篇大文章」。進一步完善多層

次資本市場體系，提升服務覆蓋面和精準度，增強制度適應性、包容性，壯大耐心資本，更好服

務科技創新、綠色發展、國資國企改革等國家戰略實施和中小企業、民營企業發展壯大，大力支

持新質生產力發展。開展資本市場改革綜合評估，推動股票發行註冊制等重要制度改革持續深化

。推動保險資金、社保基金、養老金等長期資金積極入市，打通制度堵點。堅持統籌資本市場高

水平制度型開放和安全，拓展優化跨境互聯互通機制。

與此同時，落實「三個過硬」標準，以高質量自身建設為強監管防風險提供堅強保障。下一

步，中證監將突出加強政治建設，扎實推進強化理論武裝、提升專業能力、深化作風建設、推進

廉政建設等重點工作，落實防範化解金融風險問責規定，全面壓實監管責任，打造一支勇於鬥爭

、敢於擔當、堪當重任的高素質監管鐵軍。（ｓｌ）

