《Ａ股動向》西王食品：旗下ＮＭＮ產品因法規變化不獲准進入境內

《經濟通通訊社１８日專訊》近日有傳原產地為美國、英國、澳洲、台灣、澳門等含「不老

藥」ＮＭＮ的食品，自６月１日起不得再通過跨境電商平台在中國大陸銷售。有生產ＮＭＮ產品

並在跨境電商平台銷售的西王食品（深：０００６３９）今日在互動平台上被投資者問到，公司

此前曾指ＮＭＮ產品已不在境內銷售，但「京東上還是有很多ＮＭＮ類產品在賣」。西王食品回

應稱，公司的ＮＭＮ產品是北美研發，北美生產，同時產品庫存也在境外；根據國內法規變化要

求，目前北美生產的ＮＭＮ不准新入境內保稅倉，據了解，京東在售的ＮＭＮ產品包括原產國日

本的尚未受到影響，或者是因為２０２３年３月前入到境內保稅倉的庫存允許繼續銷售。

早在５月６日，西王食品已曾在互動平台就投資者詢問「哪裏可以買到貴司的ＮＭＮ產品」

回應稱，「因相關法規變化要求，ＮＭＮ現已不在國內銷售」。

ＮＭＮ在中國大陸大未獲得藥品、保健食品、食品添加劑和新食品原料許可，故不能在中國

大陸作為食品和藥品生產經營，但因為《關於公布跨境電子商務零售進口商品清單的公告》將

ＮＭＮ列為維生素Ｂ的衍生物，因而可通過跨境電商渠道在中國大陸市場銷售。有內媒引述業內

專家認為，相關部門對ＮＭＮ政策收緊的原因，主要是資本市場對於該領域的輿論投入過大，為

避免消費者對該產品盲目追崇而要求相關企業以及平台控制相關銷售。（ｓｌ）

